El embalse de la presa Sehuencas crece a un ritmo de 0,75 metros diarios de forma segura

El embalse de la Presa Sehuencas del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu (PHI) a cargo de la empresa ENDE Valle Hermoso S.A., filial de ENDE Corporación, avanza con un llenado gradual y controlado de aproximadamente 0,75 metros diarios en el nivel del embalse, según un reporte de prensa.



Esta variación representa el almacenamiento de decenas de miles de metros cúbicos de agua por día, dependiendo de la geometría del embalse y del caudal de ingreso del río Ivirizu. El llenado se realiza de forma gradual para garantizar la seguridad de la presa y permitir el monitoreo permanente del comportamiento estructural e hidráulico de la obra mediante instrumentación especializada instalada en diferentes sectores de la estructura.



El fiscal de obras del grupo 1 del PHI, Cristian Siles Torres, explicó que la etapa de puesta en carga de la Presa Sehuencas constituye uno de los procesos más críticos e importantes dentro de la ingeniería de presas, debido a que permite verificar en condiciones reales el comportamiento estructural, hidráulico y geotécnico de la infraestructura.



“El llenado del embalse se está realizando bajo estrictos criterios de seguridad de presas, mediante un monitoreo permanente a través de instrumentación especializada instalada en diferentes sectores de la estructura, permitiendo evaluar continuamente parámetros como filtraciones, deformaciones, presiones y comportamiento térmico, garantizando así la estabilidad y seguridad de la presa durante esta fase fundamental del proyecto”, destacó Siles.



La Presa Sehuencas fue diseñada para almacenar aproximadamente 29,48 millones de metros cúbicos de agua (29,48 hm³) al nivel normal de operación. Debido a la altura del embalse, la presa soportará presiones hidrostáticas cercanas a los 120 metros de altura de agua, valores ya previstos en el diseño estructural de la presa.



La longitud aproximada del embalse desde la presa hasta la cola del embalse será de alrededor de 4,5 kilómetros, dependiendo del nivel del agua y de la topografía natural del valle. Esto ocurre porque el agua avanza aguas arriba hasta alcanzar las cotas definidas por el diseño hidráulico del embalse.



Cuando el embalse alcance sus cotas normales de operación, el sistema hidroeléctrico comenzará a operar de manera regular utilizando el agua almacenada para la generación de energía eléctrica.



En caso de existir excedentes de agua debido a lluvias o crecidas extraordinarias del río Ivirizu, la presa cuenta con un sistema de seguridad hidráulica conformado principalmente por el vertedero y las compuertas Taintor, diseñados para evacuar de manera controlada los excedentes de agua y garantizar la seguridad operativa de la infraestructura.



De acuerdo con la planificación actual de puesta en carga de la Presa Sehuencas, se estima que el llenado progresivo del embalse concluya aproximadamente en el segundo semestre de esta gestión, ya que está sujeto a condiciones hidrológicas, criterios de seguridad de presas y resultados favorables del monitoreo e instrumentación durante el proceso.



El Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu es una de las obras energéticas más importantes que actualmente se ejecutan en Bolivia. Ubicado entre los municipios de Totora y Pocona del departamento de Cochabamba, permitirá fortalecer la generación de energía limpia y renovable para el Sistema Interconectado Nacional (SIN), aprovechando el potencial hídrico de la cuenca del río Ivirizu.