En Guayaramerín intervienen embarcación con presunta carne de pollo de contrabando

Economía
ABI
Publicado el 06/06/2026 a las 9h43
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La Armada Boliviana informó que, durante un patrullaje fluvial este viernes en inmediaciones de la Isla Suárez del municipio beniano de Guayaramerín, fue intervenida una embarcación tipo canoa que transportaba una “carga excesiva” de cajas de carne de pollo presuntamente destinada al contrabando.

Según un reporte institucional, el patrullaje fue efectuado por efectivos navales de la Capitanía de Puerto Mayor “Sócrates Vargas Camacho”, dependiente del Tercer Distrito Naval “Madera” de la Armada.

En cumplimiento de sus funciones de control y vigilancia de los espacios fluviales en el marco de la Ley 2976 de Capitanías de Puerto, el personal naval procedió a realizar la intervención correspondiente e instruyó al motorista acompañar a la unidad hasta dependencias de la Capitanía.

Durante el operativo, siete embarcaciones se aproximaron al lugar generando un fuerte oleaje que ocasionó el naufragio de la embarcación intervenida.

Posteriormente, los tripulantes y pasajeros de dichas embarcaciones protagonizaron agresiones verbales y físicas contra el personal naval, lanzando botellas, piedras y palos, poniendo en riesgo la integridad de los efectivos y los medios empleados en la operación.

El comandante del Tercer Distrito Naval “Madera”, Javier Sejas Luna, destacó la labor profesional del personal naval desplegado, que actuó en estricto cumplimiento de su misión constitucional y de los procedimientos establecidos, priorizando la seguridad del personal ante una situación de evidente riesgo.

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