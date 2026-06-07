Más de 1 millón de litros de gasolina y 40 mil garrafas de GLP ingresaron a La Paz y El Alto pese a los bloqueos

Más de 1 millón de litros de gasolina y 40 mil garrafas de gas licuado de petróleo (GLP) ingresaron a La Paz y El Alto en los últimos días pese a los bloqueos de caminos, informó el presidente Rodrigo Paz.

Mediante su cuenta en X, el mandatario señaló que La Paz y El Alto enfrentan todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos fruto del trabajo y del diálogo con quienes sí apuestan por un futuro mejor para Bolivia.

“En los últimos días ingresaron más de 1 millón de litros de gasolina y 40 mil garrafas de gas para La Paz y El Alto, aliviando poco a poco una situación que ha golpeado a muchas familias bolivianas”, afirmó.

No obstante, sostuvo que “aún queda mucho por hacer”.

“Gracias al pueblo boliviano por la resistencia y la fortaleza en estos momentos difíciles. Seguiremos trabajando con firmeza hasta devolver tranquilidad a cada hogar y la estabilidad que Bolivia merece”, escribió.

Este domingo se cumplen 38 días de bloqueos de caminos en La Paz. Esta extrema medida de presión también se registra en otras regiones del país, entre ellas Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, pese al llamado constante del Gobierno a dialogar para atender sus demandas y hallar una solución a los problemas.

A causa de los bloqueos miles de familias sufren el desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y otros productos de primera necesidad; asimismo, día que pasa, se reportan millonarias pérdidas económicas en los diferentes sectores productivos y empresariales.