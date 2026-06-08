Agencias y cajeros de Banco Unión en Oruro y el Trópico de Cochabamba cierran temporalmente

Mediante un comunicado, el Banco Unión informó del cierre temporal de sus agencias y cajeros automáticos en Oruro y el Trópico de Cochabamba por seguridad de sus clientes ante la coyuntura.

"Banco Unión comunica a sus clientes y a la población en general el cierre temporal de sus agencias y cajeros automáticos en Oruro y la zona del Trópico en Cochabamba", se lee en ese escrito.

Además, explica que esta medida se adopta con el objetivo de precautelar la seguridad de las personas, priorizando la integridad física de los clientes y colaboradores de la entidad financiera estatal ante la coyuntura nacional.

No obstante, los canales digitales de Banco Unión continúan operativos las 24 horas.

Sectores radicales movilizados bloquean Oruro, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y otras regiones del país, pese al llamado al diálogo constante del Gobierno nacional para atender sus demandas y resolver problemas.



