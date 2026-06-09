Choferes bloqueados en Desaguadero denuncian: “Somos rehenes hace 40 días”

Los choferes atrapados en los bloqueos desde hace más de un mes, 40 días, en el sector de Desaguadero, en Oruro, entre Tambo Quemado y Patacamaya denunciaron que son rehenes de los bloqueadores y que su situación es insostenible porque no tienen alimentos ni agua, según un reporte de Unitel.

Ante esta situación hoy se organizaron para pedir a los bloqueadores que permitan el paso; sin embargo, los manifestantes se negaron y utilizaron dinamita para alejarlos de este piquete de la medida de presión.

“El límite de la paciencia, el aguante, el hambre, la salud ya no nos permite (seguir acá). Nosotros no hemos violado ni infringido ninguna ley, por lo tanto, nosotros somos rehenes durante 40 días”, señaló, mediante un audio, un conductor que está varado en este lugar.