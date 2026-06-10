Conflictos provocan “devastación económica”, asegura Espinoza

Los conflictos y bloqueos registrados durante las últimas semanas provocaron una “devastación económica” nacional, aseguró el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, a tiempo de informar que las protestas contra el Gobierno generaron hasta ahora pérdidas millonarias en exportaciones y aumentaron hasta 2.700 bolivianos el gasto de la canasta familiar.

“Hay que sumarle la destrucción institucional, dirigentes desconocidos, instituciones utilizadas como escalera y una economía obviamente devastada, (y) también una institucionalidad gremial y sindical totalmente disminuida”, dijo el ministro en Diálogos Urgentes.

Espinoza explicó que el impacto económico de las movilizaciones podría representar una reducción de 0,5% a 0,7% del producto interno bruto (PIB), respecto de las proyecciones iniciales para esta gestión. Además, lamentó que la cifra positiva que el Gobierno quería lograr para este año será mucho más difícil de alcanzar.

Asimismo, al ministro reveló que las exportaciones nacionales registran pérdidas acumuladas cercanas a los 1.000 millones de dólares y remarcó que el efecto más duro de la crisis se refleja directamente en los hogares bolivianos, debido al incremento de los gastos destinados a la compra de productos de la canasta básica familiar.

“Este mes ha representado (...) un incremento de cerca de 2.000 a 2.500 bolivianos adicionales en el gasto de la canasta básica”, explicó. Es decir que las familias que buscaban mantener durante mayo el mismo gasto para la canasta familiar que tenían en abril, debieron destinar más dinero, entre 2.500 y 2.700 más.

En ese sentido, el ministro comparó esta cifra con el salario mínimo y advirtió sobre las dificultades que enfrentan miles de hogares para cubrir sus necesidades básicas.