El pago del bono PEPE concluye en 9 días

Economía
RED UNO
Publicado el 10/06/2026 a las 23h15
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Ante la consulta de los ciudadanos que todavía no han sido beneficiados y necesitan saber sobre su habilitación en el sistema para el acceso al bono, cuyo plazo de pago termina el 19 de junio, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo respondió de forma oficial que: "la habilitación se realiza de manera progresiva conforme las entidades primarias de información deriven las bases de datos".

Esta aclaración institucional responde a la alta demanda de usuarios que, a pesar de cumplir con los requisitos generales, reportaron demoras para figurar en los padrones digitales de cobro.

Los funcionarios de la gestora explicaron que los listados se nutren directamente de los reportes más recientes, por lo que el sistema informático se mantiene en constante actualización.

La línea corporativa de WhatsApp 67195524 se consolida como el canal principal para recibir asistencia técnica personalizada e individualizada. En esta plataforma de mensajería, un equipo técnico se encarga de revisar los casos particulares de los ciudadanos y verificar el estado de sus trámites de actualización documental.

 

Dos modos virtuales

De forma complementaria, la población tiene acceso libre a los dos métodos virtuales y gratuitos para autogestionar su consulta en cualquier momento del día:

Escaneo de código QR: Permite ingresar en segundos a la plataforma de comprobación escaneando la imagen oficial desde la pantalla de cualquier teléfono celular.

Portal web institucional: El control manual se realiza ingresando directamente a la dirección www.gestora.bo, donde solo se requiere introducir el número de carnet y la fecha de nacimiento.

 

Plazo hasta el 19 de junio

El periodo de vigencia para el cobro de saldos acumulados de los rezagados se encuentra en su recta final y culminará de manera impostergable el próximo viernes 19 de junio.

Quienes tengan fondos pendientes de cobro de meses anteriores podrán retirar hasta un total de Bs. 450 en una sola transacción simplificada.

Para facilitar la asistencia masiva de la ciudadanía durante esta fase de cierre, las entidades bancarias operan bajo los siguientes criterios:

Cronograma libre de carnet: Las sucursales atienden sin aplicar restricciones de terminación de número de carnet ni por fecha de nacimiento.

Requisitos físicos: El documento que se debe presentar en ventanilla es la Cédula de Identidad original, en formato físico y vigente, además del certificado de sufragio.

Trámite gratuito y directo: No se exige la entrega de fotocopias de documentos, formularios adicionales ni la validación por parte de tramitadores externos.

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