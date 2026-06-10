Se agudiza la escasez de alimentos y levantan el bloqueo en Huayllani

Economía
Redacción Central
Publicado el 10/06/2026 a las 8h37
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La escasez de alimentos se agudiza en los mercados de la ciudad de Cochabamba tras 20 días de bloqueo, donde ya no se encuentran frutas de temporada y la verdura que se comercializa llegó por caminos alternos y se vende a precios elevados.

En el mercado campesino de la zona sur de la laguna Alalay solo se pueden ver algunos puestos que venden fruta del trópico a precios elevados y la gran mayoría está cerrado. Con respecto a las verduras, un chofer que trajo tomate desde Saipina relató: “Buscando rutas alternas he logrado llegar”. Por otro lado, en el mercado La Pampa, el galpón de plátano se encuentra cerrado por falta de producto y en sus alrededores se comercializa únicamente la fruta que se logró conseguir, también a precios altos.

El desabastecimiento es cada vez más notorio en los principales mercados de la ciudad de Cochabamba y obliga a las familias a reducir sus compras a lo mínimo y eliminar ciertos alimentos principalmente frutas.

Desbloqueo

Luego de más de 20 días de bloqueo en la zona de Huayllani, en la ruta que conecta la ciudad de Cochabamba con Sacaba y la ruta al oriente, la Policía logró ayer levantar este punto de bloqueo. Efectivos policiales permanecen resguardando la zona para evitar que se vuelva a cerrar.

El punto de bloqueo estaba instalado en la avenida Villazón a la altura del kilómetro 10, donde los vecinos comentaron que estaban cansados de la medida extrema de presión, por lo que, junto con la Policía intervinieron para desbloquear.

Denunciaron que durante dos semanas el grupo de choque impedía abrir sus negocios para trabajar. En tanto, que el transporte se vio afectado por el congestionamiento y porque debía tomar desvíos.

Vinto

Se prevé que hoy se realice la audiencia de los 55 detenidos en el desbloqueo en Vinto y en la Av. Petrolera

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