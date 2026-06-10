Transportistas varados por los bloqueos utilizan agua de charcos para mantener con vida a pollos en tránsito

Transportistas que se encuentran varados por más de un mes en los puntos de bloqueo se deben dar modos para mantener con vida a los pollos en tránsito.

Un video viralizado en TikTok muestra a tres conductores de camiones que transportan pollos recogiendo agua de un charco en bidones para luego verterla sobre la carrocería donde se encuentran las aves, con el fin de mantenerlas hidratadas en medio de las dificultades ocasionadas por esa extrema medida de presión.

El 1 de junio, el vicepresidente de la Asociación de Avicultores de Cochabamba, Iván Carreón, denunció que al menos 30 camiones con pollo que salieron desde la localidad de Pocona se encuentran retenidos por los bloqueos de caminos.

En los puntos de bloqueo, los pollos permanecen dentro de las jaulas, las cuales fueron expuestas encima de los camiones; sin embargo, sin agua, buena ventilación ni alimento, las aves morirán, advirtió.

La Paz está cercada por bloqueos que ya cumplen 41 días este miércoles. Esta extrema medida también se registra en otras regiones del país, como Cochabamba, pese al llamado constante del Gobierno nacional a dialogar para atender demandas y hallar una solución a los conflictos.