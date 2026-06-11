Avícolas, lecheros, bananeros, agropecuarios e industriales, golpeados por los bloqueos

Los bloqueos golpean a sectores clave de la economía que advierten que la recuperación será complicada y que los perjuicios por más de un mes de protestas con de más de 2.500 millones de dólares.

Avícolas

La crisis llegó a tal extremo que los transportistas varados en los bloqueos con pollos utilizan agua de los charcos para mantener con vida a los pollos en los caminos bloqueados.

Un video viralizado muestra a tres conductores de camiones recogiendo agua de un charco en bidones para luego verterla sobre la carrocería donde se encuentran las aves con el fin de mantenerlas hidratadas en medio de las dificultades ocasionadas por esa extrema medida .

El 1 de junio, el vicepresidente de la Asociación de Avicultores de Cochabamba, Iván Carreón, denunció que 30 camiones con pollo que salieron desde la localidad de Pocona están retenidos por los bloqueos de caminos.

En los puntos de bloqueo, los pollos permanecen dentro de las jaulas que fueron expuestas encima de los camiones; sin embargo, sin agua, buena ventilación ni alimento, las aves morirán, advirtió.

Industriales

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) puntualizó que, debido a estas medidas de presión, el país ha perdido más de 2.500 millones de dólares y, además, ha provocado el cierre de empresas.

“En todo Bolivia estamos perdiendo ya más de 2.500 millones de dólares en estos 40 días, 25 días para Cochabamba. Estamos ya con cierre de lo que es actividades de las empresas. Las empresas industriales, el 70% hemos paralizado las actividades porque no tenemos materias primas ni insumos”, indicó a Unitel el presidente del ICAM, Wildo Dolz.

Bananeros

Los bloqueos también impactan la cadena de exportación del banano del trópico. Ante la imposibilidad de que la fruta llegue a destino, parte de la producción comenzó a ser vendida al borde de la carretera, según la Cámara Agropecuaria de Cochabamba (CAC).

e, el sector bananero mueve cerca de 15 toneladas de fruta por mes y depende de una logística continua para cumplir con los compromisos asumidos en mercados internacionales.

La paralización del transporte no solo compromete la entrega de los cargamentos actuales, sino que también pone en riesgo la relación comercial con los compradores del exterior, advirtió el ejecutivo.