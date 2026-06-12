Cámara de Industrias propone reactivar la economía con un fondo y un bono familiar

La Cámara Nacional de Industrias (CNI) planteó la creación de un fondo de al menos Bs 13.000 millones y un bono familiar de 1.000 para la reactivación de la economía nacional que fue duramente afectada por los 42 días de movilizaciones y bloqueos de caminos por parte de diversos sectores sociales.

La CNI denominó la propuesta como el “Plan Nacional de Reactivación Económica y Social” que pretende fortalecer la producción y la productividad; recuperar la inversión y proteger el empleo mediante una inyección de liquidez y la idea de seguridad jurídica sostenible para enfrentar la crisis social.

“Tenemos que tener un crédito para constituir al fondo y este crédito tiene que ser canalizado por organismos internacionales como el BID, la CAF, el Banco Mundial”, explicó el asesor de Presidencias y Gerencia General CNI-Cadinpaz, Hugo Siles.

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Como segunda medida, planteó crear un bono familia que, según comentó, busca recuperar la demanda de Bolivia, las familias, los trabajadores y de las empresas.

Siles comparó la situación actual con la de la pandemia del Covid-19 donde igualmente se creó un bono para las familias con la misma iniciativa. En esta oportunidad plantea llegar a unas 3.5 millones de personas que “continúan siendo afectadas” por la crisis y las protestas sociales

“Esta es una visión de largo plazo sustantiva y contundente para recuperar la economía, no son medidas aisladas, son medidas estructurales e integrales”, manifestó Siles. El sector espera una respuesta de las instancias del Gobierno nacional.

Cochabamba

La Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM) puntualizó que, debido a estas medidas de presión, el país ha perdido más de 2.500 millones de dólares y, además, ha provocado el cierre de empresas.

“En todo Bolivia estamos perdiendo ya más de 2.500 millones de dólares en estos 40 días, 25 días para Cochabamba. Estamos ya con cierre de lo que es actividades de las empresas. Las empresas industriales, el 70% hemos paralizado las actividades porque no tenemos materias primas ni insumos”, indicó a Unitel el presidente del ICAM, Wildo Dolz.

Los bloqueos golpean a sectores clave de la economía que advierten que la recuperación será complicada y que los perjuicios por más de un mes de protestas con de más de 2.500 millones de dólares.