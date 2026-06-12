Choferes acuerdan con Gobierno créditos al 12% de interés

Luego de una reunión con el Gobierno, los dirigentes de los choferes de La Paz han llegaron a un acuerdo para el establecimiento de un fondo de garantía, mediante el cual recibirán créditos con 12% de interés anual.

La iniciativa se denomina Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte (Fongat).

Dirigentes del transporte y el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Valencia, señalaron que, mediante este fondo, se otorgarán créditos a los transportistas con un interés conveniente.

Valencia señaló que el fondo será de 100 millones de bolivianos, pero podrá garantizar hasta mil millones de bolivianos.

El dirigente del transporte libre, Limbert Tancara, mencionó que el crédito será hasta 200 mil bolivianos y que el Fongat garantizará el 50%.

El ejecutivo de la Federación de Transporte Chuquiago Marka de La Paz, Santos Escalante, destacó que el Fongat es “algo que se ha ganado para el sector”.

“Nuestra gente ya quiere salir a trabajar, está desesperada por trabajar. Creo que el Gobierno tiene en este momento todas las cartas bajo la manga”, dijo Escalante, a tiempo de pedir desbloqueo y que otros sectores de La Paz dejar el sufrimiento que generan las medidas de presión.

No obstante, los choferes advirtieron que aún está pendiente el tema de las deudas bancarias, puesto que sus afiliados aún tienen susceptibilidad con la reprogramación y refinanciamiento que habilitó el Gobierno.

El viceministro Valencia explicó que los deudores de bancos pueden solicitar la prórroga y un periodo de gracia, donde no harán pagos, aunque después corresponderá una actualización.

Sin embargo, los dirigente del sector anunciaron que este tema aún está pendiente y que lo socializarán con sus bases. Las partes se volverán a reunir el lunes.