El Banco Central de Bolivia resalta uso del QR 28 veces por segundo en el país

Economía
Gregory Beltrán
Publicado el 14/06/2026 a las 6h02
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¿Qué establecimiento comercial que se precie de ser existoso en Bolivia no cuenta ya con el sistema de respuesta rápida o Quick Response (QR) para hacer cobros? Desde grandes locales hasta vendedores ambulantes ya cuentan con este sistema que se conoce comúnmente con el acrónimo QR. Según un informe del Banco Central de Bolivia (BCB) en el país se realizan 229 operaciones por persona, cada minuto hay 1.697 pagos y 28, por segundo.   

Los números 

Un informe del Banco de Crédito BCP establece que el 60 % de los usuarios que emplean el sistema de pagos con QR son personas que lograron acceder por primera vez a servicios financieros a través de la plataforma conocida como Yape. “Profundizar la digitalización ha generado un proceso gradual de sustitución del dinero en efectivo por instrumentos de pago electrónicos”, señala un informe de la institución financiera estatal. El documento establece que en 2020 el 85% de los pagos se realizaban con efectivo y apenas el restante 15 % con QR. Sin embargo, en 2025 el primero descendió a 64 % y el segundo subió al 36 %, lo que significa que de 10 pagos que se efectúan en el país casi cuatro se los realiza con QR. “Esta evolución sugiere un cambio estructural en los hábitos transaccionales, en la medida en que una porción creciente de pagos de bajo valor comenzó a canalizarse por medios digitales en lugar de billetes y monedas. Desde la perspectiva del sistema de pagos, ello implica una mayor utilización de infraestructuras reguladas, mayor trazabilidad de las transacciones y una reducción progresiva de la dependencia del efectivo”, señala el BCB.   

Asoban 

La Asociación de Bancos Privados (Asoban) recuerda que, en 2019, hace siete años, se implementó en el país el QR Simple “convirtiendo a Bolivia en el primer país de América Latina en adoptar pagos interoperables con esta tecnología”. Actualmente hay 3,7 millones de personas que usan este sistema. Son 1,5 millones de comercios que emplean QR “fortaleciendo la inclusión financiera”. 

La institución destaca que en la gestión pasada el QR alcanzó un récord de 891 millones de transacciones y se consolidó como el medio de pago más utilizado. El accidente de aviación que se registró en febrero obligó a muchos emprendedores y comercios intensificar el uso del QR debido a las observaciones que surgieron a los billetes de la Serie B. 

En este sentido, la digitalización de los pagos minoristas no solo incrementó el volumen transaccional del sistema, sino que comenzó a modificar de forma más profunda la estructura misma de los medios de pago en la economía nacional. El BCB considera que este cambio resulta relevante para la estabilidad financiera por varias razones. En primer lugar, una mayor participación de pagos electrónicos contribuye a formalizar flujos de recursos y a mejorar la eficiencia en la canalización de la liquidez dentro del sistema financiero. En segundo lugar, reduce riesgos operativos asociados a la circulación, transporte y manejo físico de dinero. Y, en tercero, fortalece la capacidad para procesar transacciones a través de infraestructuras supervisadas.

 

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