El BCB pagó deuda por oro empeñado en junio de 2025

Economía
AGENCIAS
Publicado el 15/06/2026 a las 16h43
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El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este lunes que cumplió con el pago de una deuda que resulta de la pignoración (acción de dejar un bien como garantía de pago en un préstamo) de oro realizada en la gestión 2025, mediante la cual se comprometieron 4,3 toneladas del metal precioso como garantía para obtener divisas destinadas a atender obligaciones externas.

Según un comunicado institucional, la operación inicial fue efectuada el 17 de junio de 2025 por la anterior administración del ente emisor y contempló la venta anticipada de 4,3 toneladas de oro en una transacción por 468,9 millones de dólares. La fecha de finalización era este 15 de junio de 2026.

El BCB señaló que este tipo de operaciones de venta futura de oro permitió obtener divisas para cubrir obligaciones como la importación de carburantes y el servicio de la deuda externa, aunque redujo la disponibilidad de reservas internacionales.

La entidad señaló que este 15 de junio de 2026 cumplió con el pago correspondiente a esa operación.

De acuerdo con el comunicado, el cierre de la transacción fue posible gracias a las compras de oro realizadas durante la presente gestión, las cuales permitieron mantener el límite mínimo de 22 toneladas establecido por la Ley 1503 para las reservas del BCB en ese metal precioso.

El Banco Central precisa que, una vez completada la operación, las reservas internacionales registraron una disminución de 586 millones de dólares en el componente de reservas de oro, sin afectar el nivel de las reservas monetarias. Hasta el 3 de junio, el BCB registraba reservas en oro de 3.636 millones de dólares.

La institución afirma que esta medida forma parte del compromiso de corregir operaciones realizadas en años anteriores que comprometieron la disponibilidad de las reservas internacionales y generaron costos financieros para el ente emisor.

Asimismo, destaca que el cierre de esta primera operación, de un total de tres heredadas, permite liberar al BCB de un pasivo que calificó como adverso y contribuye al fortalecimiento de la gestión macroeconómica del país.

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