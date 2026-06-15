Unibienes reporta pagos por más de Bs 91,8 millones por gasolina desestabilizada

La empresa Unibienes informó que, en el marco del proceso de atención a reclamos por gasolina desestabilizada, hasta la fecha se han gestionado indemnizaciones por Bs 91.823.155, correspondientes a 31.704 vehículos compensados.

La empresa, encargada de la administración, validación y gestión de pagos del proceso de compensación, señaló además que 70.588 vehículos fueron registrados en el Sistema de Registro de Reclamos (SREC), habilitado para atender denuncias relacionadas con daños mecánicos atribuidos al uso de combustible presuntamente contaminado.

De acuerdo con el reporte actualizado, miles de propietarios de vehículos ya recibieron la compensación correspondiente, mientras continúan las tareas de revisión, validación y procesamiento de los casos pendientes, en el marco de los procedimientos establecidos para garantizar una atención transparente, eficiente y oportuna.

Las cifras reflejan un avance sostenido del proceso de indemnización impulsado para atender a los afectados por la comercialización de gasolina desestabilizada. Hasta el momento, cerca del 45% de los vehículos registrados ya fueron compensados, lo que evidencia el progreso alcanzado en la evaluación técnica y administrativa de los expedientes presentados.

El mecanismo de atención fue implementado luego de que conductores de diferentes regiones del país reportaran fallas mecánicas en sus motorizados, presuntamente ocasionadas por el uso de combustible contaminado. Como respuesta a esta situación, se puso en marcha un sistema de recepción de reclamos y compensación económica destinado a resarcir los daños reportados por los afectados.

Unibienes ratificó su compromiso de continuar trabajando en la validación de los expedientes en curso y en la gestión de los pagos correspondientes, con el objetivo de concluir el proceso de manera transparente y garantizar que todos los casos que cumplan con los requisitos establecidos reciban la indemnización que les corresponde.

La empresa destacó que el proceso se desarrolla de manera permanente y exhortó a los propietarios de vehículos que aún tienen trámites pendientes a mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y a completar oportunamente la documentación requerida para agilizar la atención de sus solicitudes.