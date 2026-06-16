Empresarios: pérdidas por bloqueos alcanzan a más de Bs 14.545 millones

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) advirtió ayer que la afectación económica nacional acumulada por los bloqueos alcanza a Bs 14.545,2 millones, lo que representa el 204,9% de la inversión directa bruta recibida por Bolivia en 2025.

De acuerdo con el reporte técnico actualizado hasta este lunes, 15 de junio de 2026, por la Unidad de Análisis Económico (UAE) de la FEPC, Bolivia registra 3.151 conflictos y protestas sociales y 76 días de presión logística sobre ejes troncales.

“La magnitud de esta afectación supera los flujos anuales de inversión que el país logra atraer y debilita la capacidad de generar nuevas oportunidades productivas”, advirtió la FEPC.

Además, la FEPC señaló que el contraste con la inversión directa es crítico. En 2025, Bolivia recibió $us 1.020 millones de inversión directa bruta, mientras que la afectación acumulada por bloqueos en 2026 ya alcanza a $us 2.089,8 millones.

Esta relación evidencia que el costo económico de la conflictividad carretera duplica la inversión directa bruta recibida por el país y deteriora la señal de confianza que Bolivia proyecta frente a empresas nacionales, inversionistas externos y socios comerciales.

En este escenario nacional, la entidad empresarial afirmó que Cochabamba aparece como uno de los territorios más expuestos por su posición estratégica en la conectividad entre occidente, oriente y el sur del país.

Cochabamba

Al 15 de junio, el departamento registra 1.164 conflictos y protestas sociales, 51 días efectivos de bloqueo y una afectación acumulada de Bs 3.206 millones, equivalentes a $us 460,6 millones. Esta recurrencia equivale, en promedio, a un día de bloqueo cada 3,24 días en el departamento de Cochabamba.

Según la FEPC, la magnitud del deterioro departamental supera el comportamiento histórico reciente. En menos de seis meses, Cochabamba duplicó los conflictos registrados durante toda la gestión 2025, cuando se reportaron 577 hechos.

Además, los 51 días efectivos de bloqueo acumulados en 2026 ya superan los 42 días registrados durante 2025.

“La normalización de bloqueos coloca al país en una posición menos competitiva frente a economías de la región que disputan capital, tecnología, infraestructura y encadenamientos industriales sobre la base de continuidad operativa, estabilidad logística y reglas previsibles”, alertó.

Exigencia

La FEPC pidió restablecer la transitabilidad y proteger la logística nacional de manera urgente para resguardar producción, empleo, abastecimiento, inversión y competitividad país.

Por ello, ayer la Cámara del Transporte Departamental protestó con una marcha y llegó hasta la Gobernación.