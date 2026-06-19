A 200 años de su creación, el Ministerio de Economía plantea cinco pilares para construir la riqueza del futuro

En el marco de los 200 años de la creación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), el titular de esta cartera, José Gabriel Espinoza, presentó una reflexión sobre los principales aprendizajes que deja la historia económica de Bolivia y los desafíos que enfrenta el país para construir una nueva etapa de desarrollo basada en la estabilidad, la producción, la inversión, la innovación y la confianza.

A través del artículo de opinión titulado «Lo que 200 años de economía nos enseñan», la autoridad destaca que la historia económica boliviana ha estado marcada por ciclos de abundancia y escasez vinculados a la explotación de recursos naturales, desde la plata y el estaño hasta los hidrocarburos, dejando importantes lecciones para el presente y el futuro.

“El desafío de nuestra generación ya no es solamente administrar los recursos que tenemos, sino construir una economía capaz de generar riqueza de manera permanente”, señala el ministro en el texto publicado con motivo del bicentenario institucional.

El artículo identifica tres grandes aprendizajes que dejan dos siglos de historia económica nacional. El primero, que ningún recurso natural puede reemplazar a instituciones sólidas y reglas estables.

El segundo, que la estabilidad económica es una conquista social que protege a las familias y permite generar oportunidades. Y el tercero, que el desarrollo no se decreta, sino que se construye a través de la producción, la inversión y el trabajo.

La publicación reconoce los avances alcanzados durante los años de bonanza de las materias primas, pero advierte que los ingresos extraordinarios no fueron suficientes para resolver problemas estructurales como la dependencia de los hidrocarburos, la informalidad, la baja diversificación productiva y los desequilibrios fiscales.

Frente a este escenario, el ministro planteó que Bolivia debe concentrar sus esfuerzos en construir una economía más diversificada, productiva e integrada al mundo, capaz de generar oportunidades sostenibles para las futuras generaciones.

Cinco pilares para la Nueva Economía Boliviana

Como parte de esta visión, el artículo presenta cinco pilares que orientan la reconstrucción económica impulsada por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz:

Estabilidad para generar certidumbre y proteger a las familias.

Producción para aumentar la capacidad de generar riqueza y valor agregado.

Inversión pública y privada orientada al empleo y la productividad.

Innovación basada en el conocimiento, la tecnología y el talento humano.

Confianza como fundamento de las relaciones entre el Estado, los ciudadanos y quienes producen.

En la parte final del artículo, Espinoza sostiene que la reconstrucción económica no consiste en volver al pasado, sino en construir una economía más moderna, competitiva y preparada para los desafíos del futuro.

“Los primeros 200 años de nuestra historia económica estuvieron marcados por la administración de la riqueza que nos dio la naturaleza. Los próximos 200 deberán estar marcados por la riqueza que seamos capaces de crear”, afirmó.

Con esta reflexión, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas conmemora dos siglos de historia reafirmando su compromiso con la estabilidad, la transparencia y la construcción de una economía que genere más oportunidades para todos los bolivianos, de acuerdo con el reporte institucional.