Gestora: Renta Dignidad se pagará hasta diciembre y es posible ampliar

Economía
La Prensa
Publicado el 23/06/2026 a las 9h58
ESCUCHA LA NOTICIA

El Gobierno determinó implementar en esta gestión el pago del Bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) a tres sectores durante tres meses para amortiguar el impacto de las medidas económicas recientes como dejar sin efecto la subvención a los principales combustibles y de los insumos para la elaboración del pan de batalla.

Este beneficio se pagó a más de dos millones de beneficiarios hasta el momento y según informó el gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, se mantendrá el monto actual de la Renta Dignidad de 500 bolivianos hasta diciembre, aunque es posible ampliar este periodo.

Base de datos

El líder político Samuel Doria Medina escribió en sus redes sociales que propuso al Gobierno adoptar otras medidas sociales, al margen de la reprogramación de créditos. Fernández explicó que antes del pago del Bono PEPE no se contaban con una base de datos de los sectores más vulnerables, pero, ahora, la Gestora ya puede definir quiénes podrían ser los beneficiaros de eventuales futuras medidas sociales.

“El Estado no puede dejar solos a quienes sufren. Con solidaridad se constituye una comunidad unida en contra de una agresión que a esta altura tiene, para la gente, los mismos efectos de un desastre natural”, publicó Doria Medina en sus redes.

Fernández enfatizó que ahora se cuenta con “una base para decidir cuáles son las personas que ganan menos o las más vulnerables, las que realmente van a sufrir el golpe” y que esta se elaboró con datos aproximados que arrojaban los programas de bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Dignidad.

Cabe recordar que el bono PEPE se implementó el 26 de enero pasado, con un pago mensual por hogar de 150 bolivianos durante tres meses, que podía cobrarse en su totalidad, es decir los 450 bolivianos acumulados.

Respecto al incremento del pago de la Renta Dignidad de 350 a 500 bolivianos hasta diciembre, Fernández justificó la medida debido a que es un sector “más vulnerable”. ¿Hasta fin de año? “hasta fin de año”, sostuvo la autoridad. Reconoció que hubo algunas dificultades que se aclararon a partir de la nueva base de datos, por ejemplo, detectaron que “aparecía un papá con 50 hijos” lo que generó una susceptibilidad que se aclaró posteriormente.

Resulta que este pago correspondía al director de una escuela rural. Los padres de los beneficiarios no tenían recursos para cobrar el Bono Juancito Pinto, por lo que le entregaron un poder como tutor para que los favorecidos se registren como sus hijos.

Ampliación

Respecto a la decisión de ampliar el pago del beneficio a las personas mayores de 60 años que no reciben renta alguna, Fernández sostuvo que “la Renta Dignidad ya nació así para la gente por un año, solo a los otros (sectores) es por tres meses”.

Respecto a la posibilidad de ampliar este beneficio a los mayores de 60 años dijo “ahora lo que hay que hacer es tener una buena base social y en eso hay que trabajar. Hacer una buena base social ... ya es una base que se inicia y después ya tienes que hacer un censo” para establecer, posteriormente, a las personas o sectores que se deberían beneficiar con las ayudas que brinda el Estado.

El gerente de la Gestora Pública informó que el presupuesto para el pago de este beneficio hasta diciembre está garantizado, por lo que se trabajó con el Tesoro General. Enfatizó que no se emplea ninguno de los recursos de la Gestora. “No ha salido nada de dinero del fondo de pensiones”, aseguró la autoridad. El Gobierno realiza gestiones ante los organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que “vengan recursos, porque generalmente esas entidades trabajan con temas de desarrollo y de lucha contra la pobreza. Entonces, son financiamientos que vienen de ese lado”.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Transportistas agradecen a don Marcelo, el hombre que los acogió durante los bloqueos
2
Asamblea Legislativa posterga interpelación a la ministra de Salud para el 3 de julio
3
Los reencuentros emotivos marcan la liberación de choferes en los bloqueos
4
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia
5
Evo y cocaleros declaran pausa en los bloqueos y niegan una derrota

Más en Economía

23/06/2026
Hidrocarburos prevé regularizar hasta el fin de semana la venta de gasolina en surtidores
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmó este martes que se prevé regularizar hasta el fin de semana la comercialización de gasolina en...
Ver más
19/06/2026
A 200 años de su creación, el Ministerio de Economía plantea cinco pilares para construir la riqueza del futuro
En el marco de los 200 años de la creación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), el titular de esta cartera, José Gabriel Espinoza, presentó...
Ver más
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) informó que el año pasado, Bolivia generó más de $us 11,6 millones por la exportación de energía eléctrica a Argentina, su principal mercado de este...
Ver más
19/06/2026
Bolivia genera $us 11,6 millones por exportación de energía eléctrica, Argentina es el principal mercado
En los últimos días varias estaciones de servicio volvieron a registrar filas de vehículos que intentan abastecerse principalmente de gasolina debido a la reducción de cupos de parte de YPFB y a los...
Ver más
19/06/2026
Vuelven las filas en los surtidores por baja de cupos y los bloqueos
El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) recordó a los rentistas y derechohabientes que cuentan con cuatro modalidades de cobro habilitadas a nivel nacional, con el objetivo de brindar...
Ver más
18/06/2026
Senasir pone a disposición cuatro modalidades de cobro para facilitar el pago de rentas y pensiones
La crisis provocada por los bloqueos que afectan al país ha llevado al sector avícola cochabambino a una situación límite.
Ver más
18/06/2026
Avicultores se hallan en “estado de desesperación” por los bloqueos
En Portada
23/06/2026 Seguridad
Policía detiene a exministra de Culturas de Morales
Se trata de Wilma Alanoca, una de las exautoridades que se mantiene activa en defensa del expresidente Morales y las organizaciones que lo respaldan.
vista
23/06/2026 Economía
Hidrocarburos prevé regularizar hasta el fin de semana la venta de gasolina en surtidores
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmó este martes que se prevé regularizar hasta el fin de semana la comercialización de gasolina en...
vista
23/06/2026 País
ABC reporta que la Red Vial del país está transitable, pero hay "restricción especial" en cinco puntos
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirmó este martes que la Red Vial Fundamental se encuentra transitable en todo el país; sin embargo, existe...
vista
23/06/2026 País
Gobierno y Gobernación logran acuerdo en Yapacaní y se levantan los bloqueos en Santa Cruz
Tras una jornada de diálogo entre autoridades nacionales, departamentales y dirigentes sociales, se logró un acuerdo que permitió levantar los bloqueos de...
vista
23/06/2026 País
Asamblea Legislativa posterga interpelación a la ministra de Salud para el 3 de julio
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este martes postergar la interpelación a la ministra de Salud, Marcela Flores. La sesión fue reprogramada...
vista
23/06/2026 País
Terminales de buses reanudan las salidas al interior y exterior del país
Las terminales de buses a nivel nacional retoman de a poco la normalidad y salidas a diferentes rutas del país y del exterior luego del desbloqueo y limpieza...
vista
Actualidad
Se trata de Wilma Alanoca, una de las exautoridades que se mantiene activa en defensa del expresidente Morales y las...
Ver más
23/06/2026 Seguridad
Policía detiene a exministra de Culturas de Morales
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmó este martes que se prevé regularizar hasta el fin de...
Ver más
23/06/2026 Economía
Hidrocarburos prevé regularizar hasta el fin de semana la venta de gasolina en surtidores
Una coalición de 16 países americanos, liderada por Estados Unidos y Argentina, condenó enérgicamente los bloqueos...
Ver más
23/06/2026 País
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia
Una coalición de 16 países americanos, liderada por Estados Unidos y Argentina, condenó enérgicamente los bloqueos...
Ver más
23/06/2026 País
EE. UU. y otros 15 países respaldan a Bolivia y advierten que los bloqueos amenazan la democracia
Deportes
El Mundial fue escenario de múltiples hazañas, pero para Lionel Messi se convirtió en una cuenta pendiente hasta lo que...
Ver más
22/06/2026 Fútbol Int.
Messi hace historia: marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador de los mundiales
El Mundial 2026 continúa este lunes con partidos correspondientes a una segunda fecha que sigue regalando momentos “...
Ver más
22/06/2026 Fútbol
Argentina buscará sellar su pase a los 16avos de final del Mundial ante Austria
Fiesta total en Vancouver. Egipto se quedó con los aplausos y con la celebración. No solo por el trabajado triunfo...
Ver más
21/06/2026 Fútbol Int.
Aparece la Egipto de Mo Salah
Irán ha vuelto a mostrarse inexpugnable y ha vuelto a sacar un empate, esta vez frenando a Bélgica, la selección número...
Ver más
21/06/2026 Fútbol Int.
Irán, al límite: vuelos a horas de jugar y sin poder entrenar
Doble Click
En esta edición especial del pódcast de Los Tiempos nos acompaña la destacada escritora Cecilia Romero, con quien...
Ver más
21/06/2026 Cultura
Homenaje a Jorge Luis Borges en el Pódcast Los Tiempos junto a la escritora Cecilia Romero
Leer El buen mal de Samanta Schweblin (Seix Barral) es ingresar en una zona de incertidumbre donde las categorías con...
Ver más
21/06/2026 Cultura
Una lectura filosófica de “El buen mal” de Samanta Schweblin
Toda gran película esconde una pregunta. “La hija cóndor”, del director cochabambino Álvaro Olmos, esconde varias: ¿qué...
Ver más
21/06/2026 Cine
El mandato del círculo sagrado: vida, muerte y retorno en “La hija cóndor”
Toda gran película esconde una pregunta. “La hija cóndor”, del director cochabambino Álvaro Olmos, esconde varias: ¿qué...
Ver más
21/06/2026 Cine
El mandato del círculo sagrado: vida, muerte y retorno en “La hija cóndor”