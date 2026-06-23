Gestora: Renta Dignidad se pagará hasta diciembre y es posible ampliar

El Gobierno determinó implementar en esta gestión el pago del Bono del Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE) a tres sectores durante tres meses para amortiguar el impacto de las medidas económicas recientes como dejar sin efecto la subvención a los principales combustibles y de los insumos para la elaboración del pan de batalla.

Este beneficio se pagó a más de dos millones de beneficiarios hasta el momento y según informó el gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, se mantendrá el monto actual de la Renta Dignidad de 500 bolivianos hasta diciembre, aunque es posible ampliar este periodo.

Base de datos

El líder político Samuel Doria Medina escribió en sus redes sociales que propuso al Gobierno adoptar otras medidas sociales, al margen de la reprogramación de créditos. Fernández explicó que antes del pago del Bono PEPE no se contaban con una base de datos de los sectores más vulnerables, pero, ahora, la Gestora ya puede definir quiénes podrían ser los beneficiaros de eventuales futuras medidas sociales.

“El Estado no puede dejar solos a quienes sufren. Con solidaridad se constituye una comunidad unida en contra de una agresión que a esta altura tiene, para la gente, los mismos efectos de un desastre natural”, publicó Doria Medina en sus redes.

Fernández enfatizó que ahora se cuenta con “una base para decidir cuáles son las personas que ganan menos o las más vulnerables, las que realmente van a sufrir el golpe” y que esta se elaboró con datos aproximados que arrojaban los programas de bonos Juancito Pinto, Juana Azurduy y Dignidad.

Cabe recordar que el bono PEPE se implementó el 26 de enero pasado, con un pago mensual por hogar de 150 bolivianos durante tres meses, que podía cobrarse en su totalidad, es decir los 450 bolivianos acumulados.

Respecto al incremento del pago de la Renta Dignidad de 350 a 500 bolivianos hasta diciembre, Fernández justificó la medida debido a que es un sector “más vulnerable”. ¿Hasta fin de año? “hasta fin de año”, sostuvo la autoridad. Reconoció que hubo algunas dificultades que se aclararon a partir de la nueva base de datos, por ejemplo, detectaron que “aparecía un papá con 50 hijos” lo que generó una susceptibilidad que se aclaró posteriormente.

Resulta que este pago correspondía al director de una escuela rural. Los padres de los beneficiarios no tenían recursos para cobrar el Bono Juancito Pinto, por lo que le entregaron un poder como tutor para que los favorecidos se registren como sus hijos.

Ampliación

Respecto a la decisión de ampliar el pago del beneficio a las personas mayores de 60 años que no reciben renta alguna, Fernández sostuvo que “la Renta Dignidad ya nació así para la gente por un año, solo a los otros (sectores) es por tres meses”.

Respecto a la posibilidad de ampliar este beneficio a los mayores de 60 años dijo “ahora lo que hay que hacer es tener una buena base social y en eso hay que trabajar. Hacer una buena base social ... ya es una base que se inicia y después ya tienes que hacer un censo” para establecer, posteriormente, a las personas o sectores que se deberían beneficiar con las ayudas que brinda el Estado.

El gerente de la Gestora Pública informó que el presupuesto para el pago de este beneficio hasta diciembre está garantizado, por lo que se trabajó con el Tesoro General. Enfatizó que no se emplea ninguno de los recursos de la Gestora. “No ha salido nada de dinero del fondo de pensiones”, aseguró la autoridad. El Gobierno realiza gestiones ante los organismos financieros como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que “vengan recursos, porque generalmente esas entidades trabajan con temas de desarrollo y de lucha contra la pobreza. Entonces, son financiamientos que vienen de ese lado”.