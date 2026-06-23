Hidrocarburos prevé regularizar hasta el fin de semana la venta de gasolina en surtidores

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, afirmó este martes que se prevé regularizar hasta el fin de semana la comercialización de gasolina en las estaciones de servicio del país, que aún registran filas.

“La demanda es muy amplia este momento por las colas que se han producido por no haber tenido gasolina durante tanto tiempo, creemos que hasta el fin de semana ya todo debería regularizarse”, dijo la autoridad en contacto con la radioemisora Panamericana.

Blanco explicó que el lunes se envió a Cochabamba muestras de gasolina, en un avión de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), para “agilizar todo el proceso de verificación de calidad del combustible”.

“Estamos buscando los mecanismos para que esto se agilice, incluso alquilamos un avión”, mencionó.



Remarcó que el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, y su equipo comercial y logístico trabajan arduamente para acelerar la verificación del combustible.

A causa de los bloqueos de caminos, La Paz y otras regiones del país se vieron afectadas por el desabastecimiento de combustibles, en las estaciones de servicio los vehículos permanecen hasta cinco días aguardando su turno de carga.

“Es una gran frustración ver esas colas inmensas, hay gente que tiene que estar tres, cuatro días durmiendo haciendo colas para tener algo que debería ser normal, pero por culpa de esta gente que ha cercado la patria”, manifestó Blanco.

“Estamos atravesando estos momentos complicados, pero vamos a salir adelante”, añadió.



Tras 51 días de bloqueo, en Bolivia rige el Estado de Excepción, con el objetivo de restablecer la libre circulación, preservar el orden público y garantizar el abastecimiento de productos esenciales como los combustibles.