Gobierno anuncia creación de fondos para reconstituir capital de trabajo de pequeños productores afectados por bloqueos

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, informó que el Gobierno trabaja en la creación de fondos destinados a reconstituir el capital de trabajo de pequeños productores afectados por los recientes bloqueos.

En entrevista con un programa de streaming en Santa Cruz, la autoridad explicó que muchos productores acceden a financiamiento a través de proveedores, pero este mecanismo que se vio afectado durante el periodo de conflictividad.

“Los pequeños productores no trabajan con el banco, reciben crédito de proveedores, y esa cadena de financiamiento se ha roto; entonces, hay que reconstituir capital de trabajo”, señaló.

Frente a esta situación, indicó que se están diseñando distintos fondos de apoyo que serán implementados de manera específica según cada sector productivo.

“Estamos armando distintos fondos, los vamos a tener listos ya pronto, pero hay que trabajar con ellos de manera específica”, agregó.

El ministro señaló que el objetivo principal es garantizar la producción de alimentos para evitar presiones inflacionarias.

“El objetivo principal es reconstruir el sector de producción de alimentos, porque no queremos que en los próximos meses la inflación vuelva”, afirmó.

Además, mencionó que el sector del transporte es uno de los más afectados y que será considerado en las medidas de reactivación.

También indicó que se analizan acciones a nivel macroeconómico para facilitar la llegada de recursos al país, en coordinación con organismos internacionales.

En este contexto, Bolivia avanza en el retorno a la normalidad tras más de 50 días de bloqueos que afectaron la circulación, el abastecimiento y la actividad productiva en distintas regiones del país, lo que generó impactos en la economía y en la vida cotidiana de la población.

«El desafío ahora es consolidar esta recuperación, fortalecer el abastecimiento, proteger el empleo y devolver oportunidades a la población. Desde el Gobierno Nacional continuaremos impulsando las medidas necesarias para que Bolivia siga avanzando con estabilidad, producción y trabajo», señaló la autoridad.