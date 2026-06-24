Gobierno prepara medidas de alivio y llama a acelerar el tratamiento de leyes nacionales ante el golpe de los bloqueos

Ante el golpe de los bloqueos de caminos, el Gobierno nacional prepara medidas de alivio económico e insta a acelerar el tratamiento de leyes de orden nacional, según afirmó este miércoles el presidente del Estado, Rodrigo Paz.

"Habrá algunas señales que daremos estos días para alivios porque han sido golpes muy duros y ya las leyes por eso parte del acuerdo nacional es empezar a tratar leyes de orden nacional", explicó el jefe de Estado, en contacto con Bolivia Tv, tras participar del acto central por el Bicentenario de la Policía Boliviana, en la ciudad de La Paz.

El mandatario señaló que en el país urge leyes de minería, de hidrocarburos, de inversiones y otras normas de orden nacional que "realmente" permita tanto a las empresas estatales como a las privadas generar mayores recursos económicos.

Ello debido a que los recursos que Bolivia genera actualmente en el sector minería, por ejemplo, es menor a lo que obtienen países de la región como Chile ($us 65.000 millones) y Perú ($us 50.000 millones) al año con empresas públicas y privadas, mencionó.

El Presidente brindó esa información tras el cese de los bloqueos - con el Estado de Excepción - que se extendieron por 51 días en el país y que dejaron millonarias pérdidas económicas, fallecidos, paralización de actividades económicas y cierre de negocios, entre otros daños de magnitud.