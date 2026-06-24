Presidente de YPFB presenta a nuevos funcionarios jerárquicos

Economía
ERBOL
Publicado el 24/06/2026 a las 18h24
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En el marco de su restructuración, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó a su nuevo plantel de gerentes de empresas subsidiarias y ejecutivos corporativos con los cuales busca llevar adelante la nueva etapa de la estatal.

“Vamos a continuar realizando los cambios correspondientes para contar con gente idónea, comprometida con la patria y poder llevar adelante a Yacimientos al rol que debe cumplir”, destacó el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco.

El presidente de YPFB aseveró que se ha elegido a los nuevos gerentes con base en sus méritos profesionales y la experiencia amplia en el sector de hidrocarburos.

Señaló que el ingeniero Abel Villegas es el gerente de YPFB Chaco,  Katya Diederich asume en YPFB Transporte, Alberto Landívar es el gerente de YPFB Logística y Andrés Brockman gerenciará YPFB Andina.

“Ellos constituyen un elemento fundamental para el desarrollo de YPFB Corporación, porque nuestras empresas subsidiarias, son nuestros brazos operativos, son la musculatura”, afirmó Daroca.

En cargos de YPFB Corporación, Sergio Nieva es el gerente de Importaciones y Productos Derivados, Víctor Hugo Blacut es el nuevo vicepresidente Nacional de Operaciones, Fernando Almanza es gerente de Talento Humano, Juan Pablo Saavedra es el gerente de Contrataciones y también asumió un nuevo Director Legal.

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