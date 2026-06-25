Atención: desde hoy se activa el alivio tributario para miles de contribuyentes

Economía
RED UNO
Publicado el 25/06/2026 a las 9h56
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El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que a partir de este jueves 25 de junio, miles de contribuyentes en Bolivia podrán acceder al alivio tributario establecido por la Ley N° 1733, una medida diseñada para condonar deudas antiguas, regularizar montos pendientes y facilitar el saneamiento de obligaciones acumuladas por años, según un reporte de Red Uno.

El proceso contempla dos vías principales: la condonación y la regularización tributaria. Con estos mecanismos, personas naturales, comerciantes, emprendedores, transportistas, gremiales, empresas y otros contribuyentes podrán revisar su situación ante el Servicio de Impuestos Nacionales y acogerse a los beneficios dentro del plazo establecido.

La medida alcanza a aproximadamente 425 mil contribuyentes y busca aliviar la carga tributaria acumulada, especialmente en casos donde existen multas, intereses, procesos de cobro, ejecución tributaria o restricciones financieras vinculadas a deudas pendientes.

Condonación de deudas antiguas

La condonación permite extinguir obligaciones tributarias, intereses, multas y sanciones en determinados casos.

Este beneficio alcanza a deudas acumuladas hasta el 31 de diciembre de 2017, siempre que el tributo omitido acumulado sea menor a Bs 10 millones.

También se incluyen las deudas correspondientes a la gestión 2020, independientemente del monto del tributo omitido.

La condonación también puede alcanzar a obligaciones que estén en procesos de impugnación, ejecución tributaria o cobranza coactiva, siempre que no se haya llegado al remate o disposición de bienes.

En estos casos, el Servicio de Impuestos Nacionales realizará el procesamiento de manera automática mediante sus sistemas. Los contribuyentes con NIT podrán recibir el Auto de Conclusión por Condonación a través del Buzón Tributario.

Regulación Tributaria

Las deudas que no ingresan a condonación podrán acogerse al programa de regularización.

Este mecanismo alcanza a las gestiones 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, además de deudas anteriores a 2018 cuando el tributo omitido acumulado sea igual o mayor a Bs 10 millones.

También podrán acceder contribuyentes que tengan facilidades de pago vigentes o incumplidas.

En la regularización, el contribuyente podrá pagar el tributo omitido bajo condiciones especiales, sin multas ni intereses vinculados a la deuda regularizada.

Pago al contado y planes en cuotas

El beneficio contempla dos modalidades de pago.

La primera es el pago al contado, que permite cancelar el tributo omitido actualizado con una reducción del 50% en el mantenimiento de valor, además de la condonación de intereses y multas correspondientes.

La segunda modalidad es el pago mediante facilidades de pago, con planes de hasta 36 cuotas mensuales.

En este caso, el contribuyente deberá realizar un pago inicial del 5% del total de la deuda tributaria o multa calculada al momento de generar la solicitud, además de constituir una garantía equivalente al 5% del total de la deuda tributaria.

Ambos pagos deberán realizarse dentro de los cinco días hábiles posteriores a la solicitud mediante el módulo de Facilidades de Pago de la Oficina Virtual Tributaria.

Plazo para acogerse al beneficio    

Los contribuyentes tendrán un plazo de 120 días para acogerse al alivio tributario.

Si no se realiza la solicitud dentro del plazo establecido, se perderán los beneficios y el Servicio de Impuestos Nacionales podrá continuar con sus acciones de control, cobro y ejecución conforme a la normativa vigente.

Acceso mediante la Oficina Virtual Tributaria

El trámite se realizará mediante la plataforma digital del Servicio de Impuestos Nacionales.

Los contribuyentes deberán ingresar a SIAT en Línea, acceder a la Oficina Virtual Tributaria con sus credenciales y revisar la sección “Mi Situación Tributaria”.

En ese apartado, el sistema mostrará las obligaciones pendientes, los periodos alcanzados por condonación, las deudas sujetas a regularización, los montos correspondientes y la modalidad de pago disponible.

El SIN también habilitará canales de apoyo, entre ellos la línea telefónica 800-10-3444, asistencia en línea, kioscos tributarios y plataformas de atención presencial.

Cuentas congeladas y medidas coactivas

En los casos de condonación de deudas o formalización de pago al contado o facilidades de pago, el Servicio de Impuestos Nacionales coordinará con la ASFI y el sistema financiero el levantamiento de anotaciones sobre cuentas bancarias.

El descongelamiento de cuentas dependerá del proceso de coordinación con las entidades financieras y será aplicado de forma progresiva.

También se prevé el levantamiento de medidas relacionadas con anotaciones de bienes o registros vinculados a solvencia fiscal, cuando corresponda.

Una oportunidad para regularizar deudas

El alivio tributario abre una ventana excepcional para que miles de contribuyentes puedan ordenar su situación fiscal, reducir cargas acumuladas y dejar atrás procesos pendientes.

La recomendación es revisar cuanto antes la situación tributaria, verificar si existen deudas condonadas o montos sujetos a regularización y elegir la modalidad de pago dentro del plazo establecido.

La Ley N° 1733 se convierte así en una oportunidad clave para contribuyentes que buscan regularizar sus obligaciones, recuperar estabilidad financiera y evitar nuevos procesos de cobro.

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