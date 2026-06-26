Cochabamba solo recibe el 30% del suministro de combustible para el transporte pesado

El presidente de la Cámara Departamental del Transporte de Cochabamba (CDTC), Luis Jiménez, informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) solo distribuye el 30% del combustible que necesita el transporte pesado.

“Todos sabían que de un momento a otro se iban a levantar los bloqueos y los surtidores deberían tener al cien por ciento el diésel. Hoy día hemos recibido la mala noticia de que YPFB está distribuyendo apenas el 30%; entonces, así hemos salido de un bloqueo y ahora estamos haciendo las filas”, cuestionó.

El representante lamentó que el parque automotor no pueda trabajar. “Solo el 20% de las unidades están trabajando, tenemos apenas 50 camiones que han llegado al puerto de Arica de las más de 600, entonces, así no podemos levantarnos”, denunció.

Procesos

Jiménez confirmó que han iniciado los procesos legales contra los responsables de los bloqueos de 52 días que asfixiaron al país. Sin embargo, por estrategia de sus abogados mantienen en reserva los nombres para no perjudicar el avance del proceso.

Los delitos denunciados son por atentado a la salud de los choferes, daños a las unidades de transporte e impedimento del derecho al trabajo.

Importación

El Gobierno nacional garantiza dólares para la importación de combustibles, afirmó ayer jueves el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, quien rechazó la desinformación generada al respecto, según la agencia ABI.

En “las Reservas Internacionales hoy estamos cerca de 3.900 millones de dólares, solamente en dólares tenemos más de 700 millones; entonces que quede claro que existen los recursos para seguir pagando el combustible”, explicó la autoridad.

Indicó que los más de 50 días de bloqueos generaron un “estrés muy grande en la cadena logística” de suministro de combustibles y una alta demanda de producto, por ejemplo, por parte del transporte pesado y de la gente que trata de reponerlo.

“Hay personas que lamentablemente desde la opinión generan desinformación”, lamentó.

Espinoza subrayó que ni en Bolivia ni en ningún país del mundo se compra combustibles en el día, como se da en una estación de servicio; afirmó que este material se adquiere mediante contratos de unos 50 días. “El Gobierno está pagando sus obligaciones obviamente hay deudas acumuladas de gestiones anteriores”, dijo.