ENDE garantiza la operatividad en tiempo real del Sistema Eléctrico Nacional con tecnología Scada

ENDE Transmisión, filial de ENDE Corporación, consolidó la operatividad en tiempo real del Sistema Eléctrico Nacional mediante su sistema Scada (Supervisory Control and Data Acquisition), importante herramienta para la supervisión, control y operación remota de la infraestructura eléctrica del país. La empresa administra actualmente más del 90% de las líneas de transmisión nacionales, posicionándose como un agente estratégico para la seguridad y continuidad del suministro, según un reporte de prensa.

A través de esta plataforma tecnológica, ENDE Transmisión realiza el control remoto de 74 subestaciones eléctricas e integra la información operativa de 30 agentes del Mercado Eléctrico Nacional Boliviano. Estos datos provienen de más de 120 instalaciones de generación, transmisión, distribución y agentes no regulados, y son puestos a disposición del Comité Nacional de Despacho de Carga - CNDC para garantizar la supervisión del sistema.

El cumplimiento de los índices de disponibilidad del sistema Scada responde a un trabajo coordinado entre las áreas de Operaciones, Scada, Telecontrol, Telecomunicaciones, Protecciones, Subestaciones, Líneas, Gestión de Mantenimiento, áreas administrativas y oficinas regionales departamentales. Este esfuerzo conjunto permite la atención de fallas, la ejecución de mantenimientos y el soporte a las maniobras operativas en tiempo real.

Asimismo, para garantizar la atención permanente ante eventos operativos, ENDE Transmisión cuenta diariamente con 42 personas en turnos de emergencia, en 8 departamentos del país, durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Este esquema de emergencia permite responder oportunamente ante fallas y requerimientos propios de la operación del Sistema Eléctrico Nacional.

Con estos parámetros operativos, la Gerencia de Operaciones y Mantenimiento de la empresa ratifica la continuidad y disponibilidad del Scada como pilar fundamental para la seguridad del transporte de energía en Bolivia.