Ministro de Economía descarta cambios con el dólar flexible

Economía
ABI
Publicado el 27/06/2026 a las 20h09
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Con el tipo de cambio flexible a partir del lunes, “nada cambiará” y se proyecta una buena oferta de la divisa este año, informó este sábado el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

Consultado sobre qué cambiará con el tipo de cambio flexible, en una entrevista en el programa ON de El Deber, la autoridad respondió: “prácticamente nada ¿Por qué?, porque este es un proceso que nosotros hemos iniciado en diciembre cuando empezamos a publicar el valor referencial del dólar”.

Espinoza recordó que, cuando el presidente Rodrigo Paz asumió el Gobierno en noviembre de 2025, existían entre cuatro y cinco cotizaciones del dólar, entre ellas la del mercado de criptomonedas, la de zonas de frontera y la del mercado paralelo, donde la divisa llegó a estar por encima de los Bs 14.

“Y en la medida que tenías distintas cotizaciones había mucha inestabilidad y sobre todo incertidumbre”, dijo.

En ese contexto, afirmó que la primera y “gran” medida que aplicó el Gobierno no tenía que ver con el precio de los carburantes, sino con empezar a publicar el valor referencial del dólar que ordenó el mercado cambiario.

Hoy día mucha gente está preocupada por una supuesta devaluación; sin embargo, en la realidad si uno mira lo que pasaba en noviembre el dólar fue bajando de precio “porque la incertidumbre se fue reduciendo”.

“En realidad hoy día lo que está sucediendo es que estamos arrancando con un dólar flexible que significa que se va ir ajustando con el tiempo, pero que está por debajo de los 10 bolivianos lo cual es un éxito dadas las condiciones que teníamos al inicio”, aseguró el ministro.

Sobre la oferta y demanda

Espinoza explicó que “el valor del dólar no se regirá en base a intervenciones del Banco Central”, por ello no hace falta tener una gran cantidad de Reservas Internacionales, que están por casi los $us 4.000 millones de los cuales unos $us 800 millones son divisas y la perspectiva es que vaya subiendo.

En ese sentido, ¿cómo se determina la oferta y demanda de dólares? El Gobierno tiene una “muy buena” perspectiva para el sector minero, cuyos precios están subiendo; y ve un “muy buen” año en volumen de las exportaciones agroindustriales, pese a precios que no son los mejores.

“Esto significa más dólares”, afirmó.

Añadió que en la medida en que se “ordena y sincera” el tipo de cambio, las remesas que dejaron de llegar a Bolivia o que se iban por otros canales volverán a través del sistema financiero, esto son más de $us 1.000 millones; y se espera que la gente que sacó sus dólares del banco, que los tiene en el colchón o los sacó del país pueda volver a traerlos

“Entonces en líneas generales, la oferta para este año va a ser muy buena”, aseguró Espinoza.

Añadió que a ello, se suma el hecho de que el precio del petróleo volvió a bajar casi a niveles de diciembre.

 
 
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