UPRE inspecciona la planta de productores de café en El Alto para fortalecer su capacidad productiva

El director de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Enrique Bruno, inspeccionó la planta de los productores de café en El Alto con el objetivo de fortalecer su capacidad productiva, según informó el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.

De acuerdo con información institucional, Bruno se reunió con representantes de la Asociación Nacional de Productores de Café para analizar propuestas de cómo potenciar su planta de recolección en El Alto, en el marco de la instrucción del Gobierno de fortalecer el diálogo y redoblar esfuerzos para robustecer el sector productivo.

“Tenemos que analizar las mejores oportunidades y mayores beneficios para los productores de café. Este es un sector importante para la exportación boliviana. Hemos visto todas las mejoras que se deben hacer en esta planta, buscando la exportación, incluso, de café instantáneo”, recalcó Bruno.

Tras la inspección, esta semana, anunció que se está “considerando detalladamente todos los requerimientos de los productores”.

“Algo que nos tiene preocupados como productores de café, es que existe contrabando de grano verde. Por la calidad, nuestro producto es solicitado a nivel internacional, por eso pedimos apoyo para industrializar, mejorar las instalaciones y que esos ingresos beneficien a los afiliados y no salgan ilegalmente de nuestras fronteras”, demandó el presidente de la Asociación de Productores Cafetaleros, Felix Chuquimia.

Conservación del café



La planta de la Asociación Nacional de Productores de Café está ubicada en El Alto debido a las ventajas que ofrece el clima frío del municipio para la conservación del grano. Las bajas temperaturas ayudan a mantener el café en óptimas condiciones y preservan su calidad, a diferencia de las zonas con climas tropicales o húmedos, donde la humedad y el calor aceleran su deterioro.

Esta institución que, recientemente cumplió 50 años, se vio “muy” perjudicada por los bloqueos de caminos. Registra un retraso considerable en la recolección de grano, ya que, de los 20 contenedores que debía tener, solo pudo recaudar cinco.

Además, recibe la producción de café de todos los departamentos de Bolivia, generando un movimiento económico de más de $us 2 millones, que son reinvertidos con los productores.