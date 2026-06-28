El lunes, Bolivia aplicará un régimen de cambio flexible del dólar a Bs 9,73

Bolivia comenzará a aplicar el nuevo régimen cambiario del dólar para la moneda boliviana a partir del lunes 29 de junio, con un tipo de cambio de Bs 9,73, que fue publicado por el Banco Central de Bolivia (BCB), el viernes en su página web oficial.



La nueva cotización de la divisa se conoció después de que se publicó la Resolución Ministerial No. 245 del Ministerio de Economía, que anuló el tipo de cambio fijo que estuvo vigente en el país por más de 15 años.



El BCB publicó además el Reglamento de Operaciones, que establece que el Tipo de Cambio Oficial (TCO) del dólar se actualizará todos los días, a partir de las 20:00 horas, y será difundido a través de sus canales oficiales.



La reglamentación del BCB dispone que el tipo de cambio oficial se calculará diariamente mediante el promedio ponderado de las operaciones de compra de dólares realizadas por los bancos múltiples, bancos PyME y el banco público con sus clientes.



“El tránsito al nuevo régimen cambiario flexible será ejecutado por el BCB (...) teniendo como base el reconocimiento de la oferta y demanda diaria de divisas en el sistema financiero”, enuncia la Resolución Ministerial 245.



El documento menciona que “la Unidad de Análisis y Estudios Fiscales (...) considera imperante transitar a un régimen cambiario más flexible, utilizando el mercado de divisas del Sistema Financiero para determinar el valor diario del tipo de cambio a través de la modificación del Reglamento de Operaciones Cambiarias del BCB”.



El propósito de “establecer un régimen de cambio flexible” es “fortalecer la estabilidad macroeconómica, preservar la competitividad externa y contribuir al equilibrio de la balanza de pagos”, establece la resolución.

Análisis



El economista Fernando Romero explicó que la implementación de un régimen de tipo de cambio flexible marca el mayor cambio de la política cambiaria boliviana en casi 15 años, al sustituir el esquema de tipo de cambio fijo por un mecanismo donde el Tipo de Cambio Oficial (TCO) se determinará diariamente según el promedio ponderado de las operaciones de compra de dólares realizadas por las entidades financieras.



“Esta medida responde al deterioro de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que se ubican por debajo de $US. 4.000 millones, con alrededor de $US. 700 millones en divisas líquidas, y busca que el precio oficial refleje mejor las condiciones reales del mercado, reduciendo gradualmente la brecha con el mercado paralelo. Sin embargo, en el corto plazo es probable que aumenten la volatilidad cambiaria, los costos de las importaciones y las presiones inflacionarias, afectando principalmente a medicamentos, insumos industriales, maquinaria y otros bienes importados”, detalló.