Empresarios de Bolivia se reúnen en Cochabamba para construir una agenda nacional frente a la crisis

Con la participación de 59 entidades nacionales y departamentales, inició este martes en Cochabamba la Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales, un encuentro convocado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, para consensuar una agenda común del sector privado frente al deterioro económico que afecta a la producción, el empleo, la logística, el abastecimiento y la inversión en Bolivia.

La cumbre reúne a 24 entidades de alcance nacional y 35 instituciones departamentales, en una jornada orientada a ordenar propuestas empresariales de corto plazo y reformas estructurales para la reconstrucción productiva del país.

Desde Cochabamba, eje integrador de Bolivia, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) reafirmó que su rol es articular la voz del aparato productivo regional y contribuir a una posición empresarial nacional frente a la crisis.

La agenda abordará dos niveles de acción: medidas inmediatas para estabilizar la actividad económica, garantizar transitabilidad, normalizar el abastecimiento de diésel, recuperar liquidez y proteger el empleo; y reformas de mediano plazo orientadas a seguridad jurídica, inversión privada, competitividad, infraestructura logística, energía, agua, innovación y desburocratización.

Las conclusiones del encuentro serán sistematizadas en un documento común que buscará ser presentado a las instancias públicas correspondientes, con el propósito de aportar a una ruta de emergencia económica y reconstrucción productiva nacional.