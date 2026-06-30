Empresarios plantearán hoy medidas de reactivación en su cumbre extraordinaria
Cochabamba será hoy sede de la Cumbre Nacional Extraordinaria del Empresariado Privado, convocada por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), encuentro que reunirá a representantes de las 29 instituciones que integran la CEPB, además de dirigentes de sectores como transporte, turismo, agropecuario, pequeñas y medianas empresas con el fin de consensuar una agenda de reactivación económica frente a la crisis derivada de los bloqueos, la escasez de combustibles y la falta de divisas.
El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, afirmó que la unidad del sector privado es fundamental para preservar el empleo, la inversión y la producción. “Es indispensable que las organizaciones empresariales compartamos una evaluación común de la coyuntura y definamos acciones conjuntas que permitan defender la iniciativa y la propiedad privada, preservar el empleo”.
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentará una propuesta de reconstrucción económica basada en medidas inmediatas y reformas normativas estructurales.
El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, dijo: “Cochabamba ha sido uno de los departamentos más afectados por esa crisis logística y productiva; por esa misma razón debe asumir un rol protagónico en la reconstrucción económica nacional”.
Afectación
Según datos presentados por la FEPC, entre 2018 y junio de 2026, Cochabamba acumuló 530 días efectivos de bloqueo carretero, 4.923 conflictos y protestas sociales, y una afectación económica estimada de Bs 32.757 millones, equivalente a US$ 4.706,7 millones. Solo en 2026, hasta el 22 de junio, el departamento registró 58 días de bloqueo y Bs 3.728 millones en pérdidas.
Propuestas
La FEPC propone al Gobierno la implementación de un Programa Ejecutivo de Reconstrucción Económica 2026–2030, con medidas para garantizar liquidez, acceso a créditos, abastecimiento de combustibles, transitabilidad, alivio de costos, pago oportuno a proveedores y simplificación administrativa.
Además, el sector plantea un paquete temporal de alivio tributario, aduanero, laboral y administrativo que incluya diferimiento de obligaciones, reprogramación de pagos.
En el ámbito financiero, la propuesta contempla la creación de un fondo de garantía empresarial y líneas especiales de crédito productivo con cobertura del 50% al 70% del riesgo, plazos de entre cinco y siete años y periodos de gracia de hasta 18 meses.
Estas y otras propuestas más serán consensuadas por los distintos sectores y entregadas posteriormente al presidente del Estado.