Empresarios plantearán hoy medidas de reactivación en su cumbre extraordinaria

Economía
Evelyn Rojas
Publicado el 30/06/2026 a las 8h32
ESCUCHA LA NOTICIA

Cochabamba será hoy sede de la Cumbre Nacional Extraordinaria del Empresariado Privado, convocada por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), encuentro que reunirá a representantes de las 29 instituciones que integran la CEPB, además de dirigentes de sectores como transporte, turismo, agropecuario, pequeñas y medianas empresas con el fin de consensuar una agenda de reactivación económica frente a la crisis derivada de los bloqueos, la escasez de combustibles y la falta de divisas.

El presidente de la CEPB, Giovanni Ortuño, afirmó que la unidad del sector privado es fundamental para preservar el empleo, la inversión y la producción. “Es indispensable que las organizaciones empresariales compartamos una evaluación común de la coyuntura y definamos acciones conjuntas que permitan defender la iniciativa y la propiedad privada, preservar el empleo”.

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentará una propuesta de reconstrucción económica basada en medidas inmediatas y reformas normativas estructurales.

El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, dijo: “Cochabamba ha sido uno de los departamentos más afectados por esa crisis logística y productiva; por esa misma razón debe asumir un rol protagónico en la reconstrucción económica nacional”.

Afectación

Según datos presentados por la FEPC, entre 2018 y junio de 2026, Cochabamba acumuló 530 días efectivos de bloqueo carretero, 4.923 conflictos y protestas sociales, y una afectación económica estimada de Bs 32.757 millones, equivalente a US$ 4.706,7 millones. Solo en 2026, hasta el 22 de junio, el departamento registró 58 días de bloqueo y Bs 3.728 millones en pérdidas.

Propuestas

La FEPC propone al Gobierno la implementación de un Programa Ejecutivo de Reconstrucción Económica 2026–2030, con medidas para garantizar liquidez, acceso a créditos, abastecimiento de combustibles, transitabilidad, alivio de costos, pago oportuno a proveedores y simplificación administrativa.

Además, el sector plantea un paquete temporal de alivio tributario, aduanero, laboral y administrativo que incluya diferimiento de obligaciones, reprogramación de pagos.

En el ámbito financiero, la propuesta contempla la creación de un fondo de garantía empresarial y líneas especiales de crédito productivo con cobertura del 50% al 70% del riesgo, plazos de entre cinco y siete años y periodos de gracia de hasta 18 meses.

Estas y otras propuestas más serán consensuadas por los distintos sectores y entregadas posteriormente al presidente del Estado.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
¿Qué nutrientes necesita el cuerpo tras un entrenamiento?
2
4 ideas creativas para celebrar el Día Mundial del Árbol
3
Cómo un solo vestido rojo en 2020 sigue vistiendo a las reinas de Europa
4
Obras Públicas licita la construcción del distribuidor de Pacata en Sacaba
5
Presidente Paz arriba a Paraguay para participar en la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur

Más en Economía

29/06/2026
Rige el nuevo régimen de tipo de cambio flexible del dólar con Bs 9,73 y el valor se fijará a diario
A partir de este lunes rige el nuevo tipo de cambio flexible de Bs 9,73 que pretende consolidarse como una referencia única en el país para las transacciones...
Ver más
28/06/2026
Ley 1733: tributos multas e intereses quedan atrás para miles de personas
Con un mensaje contundente, el gerente general del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Albar Derpic, visitó Los Tiempos para explicar los alcances de...
Ver más
Bolivia comenzará a aplicar el nuevo régimen cambiario del dólar para la moneda boliviana a partir del lunes 29 de junio, con un tipo de cambio de Bs 9,73, que fue publicado por el Banco Central de...
Ver más
28/06/2026
El lunes, Bolivia aplicará un régimen de cambio flexible del dólar a Bs 9,73
ENDE Transmisión, filial de ENDE Corporación, consolidó la operatividad en tiempo real del Sistema Eléctrico Nacional mediante su sistema Scada (Supervisory Control and Data Acquisition), importante...
Ver más
27/06/2026
ENDE garantiza la operatividad en tiempo real del Sistema Eléctrico Nacional con tecnología Scada
Con el tipo de cambio flexible a partir del lunes, “nada cambiará” y se proyecta una buena oferta de la divisa este año, informó este sábado el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel...
Ver más
27/06/2026
Ministro de Economía descarta cambios con el dólar flexible
El director de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), Enrique Bruno, inspeccionó la planta de los productores de café en El Alto con el objetivo de fortalecer su capacidad productiva, según...
Ver más
27/06/2026
UPRE inspecciona la planta de productores de café en El Alto para fortalecer su capacidad productiva
En Portada
29/06/2026 País
Paz y Peña destacan la Hidrovía Paraguay - Paraná como eje para impulsar el comercio y las inversiones
Los presidentes de Paraguay y Bolivia, Santiago Peña y Rodrigo Paz, respectivamente, conversaron este lunes sobre el potencial de la Hidrovía Paraguay-Paraná...
vista
29/06/2026 Seguridad
TSJ ratifica fallo contra Soboce a favor de Fancesa
El fallo judicial que imponía el pago de más de Bs 700 millones estaba en suspenso por la decisión de una Sala Constitucional, supuestamente conseguida...
vista
29/06/2026 País
Bolivia asume la Secretaría Pro Tempore de Urupabol
Uruguay, Paraguay y Bolivia conformaron en 1963 un mecanismo de coordinación y concertación entre sus países miembros, como instrumento de integración y...
vista
29/06/2026 Fútbol Int.
Paraguay elimina a Alemania del Mundial
La Albirroja apeló a su tradicional orden táctico, sacrificio colectivo y una férrea resistencia defensiva para doblegar a una de las grandes potencias del...
vista
29/06/2026 Mundo
Keiko Fujimori será la próxima presidenta de Perú, es oficial
La Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la aspirante derechista sumó el 50,135% de los votos, superando por poco menos de 50.000 a Roberto...
vista
29/06/2026 Fútbol Int.
Brasil sobrevive en el descuento y avanza a octavos tras un dramático triunfo sobre Japón
Brasil tuvo que esperar hasta el último instante para celebrar. Con un gol de Gabriel Martinelli en el sexto minuto de adición, la Verdeamarela venció este...
vista
Actualidad
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentará una propuesta de reconstrucción...
Ver más
30/06/2026 Economía
Empresarios plantearán hoy medidas de reactivación en su cumbre extraordinaria
El caso denominado “Narcomaderas”, investigado tras el hallazgo en Chile de un cargamento de madera exportada desde...
Ver más
30/06/2026 Seguridad
Detectan alta sofisticación de los traficantes ligados a narcomaderas
En el marco de su visita a Paraguay para la Cumbre de Mercosur, el presidente Rodrigo Paz enfatizó los esfuerzos que se...
Ver más
30/06/2026 País
Tras asumir el mando de Urupabol, Paz dice que dejará el aislacionismo
El Órgano Judicial, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional advirtieron con un paro indefinido de...
Ver más
30/06/2026 País
Órgano Judicial amenaza con paro si no suben presupuesto y aprueban leyes
Deportes
La Albirroja apeló a su tradicional orden táctico, sacrificio colectivo y una férrea resistencia defensiva para...
Ver más
29/06/2026 Fútbol Int.
Paraguay elimina a Alemania del Mundial
Brasil tuvo que esperar hasta el último instante para celebrar. Con un gol de Gabriel Martinelli en el sexto minuto de...
Ver más
29/06/2026 Fútbol Int.
Brasil sobrevive en el descuento y avanza a octavos tras un dramático triunfo sobre Japón
Nadie lo vio venir, Paraguay escribió una de las páginas más memorables de su historia mundialista al eliminar a...
Ver más
29/06/2026 Fútbol Int.
Paraguay rompe los pronósticos, elimina a Alemania y sigue vivo en el Mundial
La debutante aprovecha la victoria de España para pasar como segunda del Grupo H pese a empatar sin goles ante una poco...
Ver más
26/06/2026 Fútbol Int.
Cabo Verde sigue soñando
Tendencias
El boliviano Hans Lange Rodríguez, dueño y cocinero de Teko, un restaurante de cocina de autor que fusiona los sabores...
Ver más
26/06/2026 Cocina
Teko, el primer restaurante con raíces bolivianas que consiguió una estrella Michelin
Bolivia acaba de actualizar uno de los documentos científicos más importantes para entender la riqueza de su...
Ver más
26/06/2026 Medio Ambiente
Bolivia alcanza 408 especies de mamíferos y 21 no existen en otro lugar
¿Qué le sigue al hito de la tecnología 5G y las preocupaciones con que se le asociaba? Al menos en la denominación, no...
Ver más
24/06/2026 Tecnología
Antenas 6G podrán “vernos”: qué hacer para que no nos espíen
Doble Click
Toda gran película esconde una pregunta. La hija Cóndor, del director cochabambino Álvaro Olmos, esconde varias: ¿qué...
Ver más
28/06/2026 Cine
Álvaro Olmos, director de “La hija cóndor”, en Podcast Los Tiempos
Dos corderos es un largometraje boliviano en desarrollo dirigido por Sebastián Fernández y producido por Mariana...
Ver más
28/06/2026 Cine
Proyecto “Dos corderos” es seleccionado para las Becas Ibermedia ECM+LAB
Este julio viene con grandes estrenos cinematográficos en el mundo y, por supuesto, también en Bolivia.
Ver más
28/06/2026 Cine
Se vienen La Odisea y otros estrenos “de película” en este semestre de 2026
La gastronomía boliviana hace historia y logra su primera estrella Michelin. En un restaurante de cocina de autor, el...
Ver más
27/06/2026 Vida
Chef boliviano – alemán obtiene la primera estrella Michelin con Teko, un restaurante de cocina fusión