Asoban: El nuevo tipo de cambio no afectará a los créditos, pero sí a los ahorros en dólares

La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) aseguró que la modificación de régimen cambiario y el nuevo tipo de cambio oficial no afectarán los créditos ni los depósitos en moneda nacional; sin embargo, los ahorros en dólares serán "reexpresados".

"El 99,5% de la cartera es en moneda nacional, por lo tanto, este ajuste, no va a cambiar en lo absoluto toda la cartera que fue otorgada en bolivianos. En cuanto a los ahorros serán afectados los ahorros en dólares, que serán re expresados al nuevo tipo de cambio que rige ahora en el país", señaló el secretario ejecutivo de Asoban, Nelson Villalobos.

El representante explicó que el país ya atravesaba un proceso de devaluación desde el 2023, que fue impulsado por la caída de las reservas internacionales y la escasez de divisas, y el ajuste solo oficializa una situación que ya era evidente en el mercado.

En el caso de los depósitos, indicó que la mayor parte también se encuentra en moneda nacional, por lo que tampoco sufrirá modificaciones derivadas del nuevo régimen cambiario.

El ejecutivo recordó que el Banco Central mantiene el compromiso de restituir progresivamente los depósitos en moneda extranjera retenidos por la falta de divisas.