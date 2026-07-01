Cumbre empresarial pide plan de “salvataje” y frenos contra los bloqueos

La Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales que se realizó en Cochabamba acordó ayer una agenda de medidas orientadas a proteger la producción, el empleo, la inversión y la libre transitabilidad en el país, además de impulsar reformas estructurales para la recuperación económica. Las propuestas, consensuadas por 59 entidades empresariales nacionales y departamentales, serán presentadas al Órgano Ejecutivo, la Asamblea Legislativa Plurinacional y los gobiernos subnacionales.

El encuentro también concentró a representantes de sectores estratégicos como turismo, industria, comercio, exportadores, oleaginosas, agropecuaria, construcción, minería, energía, hidrocarburos, transporte, gastronomía, servicios y federaciones empresariales departamentales.

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovani Ortuño, afirmó que el país enfrenta una crisis que se profundizó tras los más de 50 días de bloqueos de carreteras por lo que miles de empresas paralizaron sus operaciones, se interrumpieron cadenas de suministro, productores perdieron cosechas y miles de familias enfrentaron dificultades para acceder a alimentos y combustible.

Ortuño sostuvo que el Gobierno debe garantizar el libre tránsito en todo el territorio nacional. “Los bloqueos son un acto ilegal y criminal que no puede quedar en la impunidad”, afirmó.

Conclusiones

Los empresarios consensuaron una agenda dividida en dos niveles de acción. El primero contempla medidas inmediatas de estabilización para garantizar liquidez, abastecimiento de diésel, transitabilidad, reducción de costos logísticos y alivio financiero.

El segundo nivel incluye reformas estructurales orientadas a fortalecer la seguridad jurídica, incentivar la inversión privada, impulsar una reforma tributaria, modernizar la legislación laboral, desarrollar infraestructura logística, promover proyectos de energía y agua, fomentar la innovación, crear zonas económicas especiales y avanzar en la desburocratización.

Entre las medidas específicas también se propuso la creación de fideicomisos para facilitar créditos con tasas de interés reducidas, la reducción del gasto público y la actualización de normas como el Código de Comercio, la Ley de Pensiones y la Ley de Inversiones.

El presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), Wildo Dolz, destacó que el encuentro reunió a instituciones que representan a los sectores que “generan empleo, pagan salarios, sostienen cadenas de abastecimiento, invierten capital, asumen riesgos y mantienen activa la economía boliviana”.

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Juan Pablo Demeure, afirmó que el sector privado cuenta con capacidad para aportar soluciones a la crisis. “Tenemos conocimiento operativo, lectura de mercado, presencia territorial e información sobre costos, abastecimiento, empleo, inversión y productividad”, indicó.