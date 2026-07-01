Persisten las filas en los surtidores y autorizan importación a privados

Economía
Redacción Central
Publicado el 01/07/2026 a las 8h42
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En un recorrido se evidenció que persisten las filas de vehículos que buscan cargar combustible, diésel y gasolina, en las estaciones de servicio de Cochabamba pese al anuncio del pasado viernes del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, quien indicó que la situación se normalizaría hasta este martes. La situación se replica en otras ciudades, de acuerdo con los reportes de prensa.

“Es mentira, todos son charlatanes no creo que se normalice. Ellos dicen de normalizar por despistar a la gente”, expresó Trifon Mayta, transportista que aguarda en un surtidor a la espera de cargar combustible para seguir su camino hacia Iquique, Chile, según Unitel.

En varias estaciones, los motorizados han llegado a formar dos filas. Una para diésel con motorizados de alto tonelaje como flotas y camiones que ocupan todo un carril de las vías. Otra para gasolina con automóviles livianos que se instalan en el carril de a lado reduciendo al mínimo la capacidad vial de las avenidas en la ciudad del valle.

Importación

El presidente Rodrigo Paz y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 5644 que autoriza a privados la importación de diésel y gasolina para consumo propio y para su comercialización en surtidores en todo el país. La norma señala que se debe realizar un trámite previo y que la venta estará sujeta a “precios del mercado”.

“Se autoriza de manera excepcional a personas naturales o jurídicas privadas, la importación de carburantes y no carburantes, conforme a lo establecido en el presente Decreto Supremo para su consumo propio y/o comercialización en el mercado interno”, señala la norma publicada en la Gaceta.

El decreto establece una prohibición que señala que tanto el diésel como las gasolinas importadas no podrán mezclar estos carburantes con el que es entregado a precio subvencionado por YPFB.

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