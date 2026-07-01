Productores de soya advierten que la falta diésel pone en riesgo cosecha y siembra

El La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó su preocupación ante la crisis de abastecimiento de diésel que atraviesan los productores agropecuarios del oriente boliviano, una situación que, según la organización, amenaza la continuidad de la producción agrícola y pone en riesgo la seguridad alimentaria del país y la exportación.

El presidente de Anapo, Abraham Nogales, manifestó que los “productores enfrentan más de tres semanas con una provisión insuficiente de combustible, en un momento crítico del calendario agrícola, marcado por el inicio de la cosecha de cultivos en la zona este y el desarrollo de la siembra de soya en el norte integrado, que corresponden a la campaña de invierno”, Señala que alrededor de 950 mil hectáreas sembradas en la zona este del departamento de Santa Cruz y unas 400 mil hectáreas de siembra de invierno están en riesgo debido a la falta de diésel.

La campaña agrícola requiere entre 90 y 100 millones de litros de diésel para completar sus actividades productivas de pequeños, medianos y grandes productores. La interrupción del suministro afecta directamente las labores de campo, genera pérdidas económicas y puede repercutir en la disponibilidad de alimentos para la población boliviana.

El presidente de Anapo asevera que el sector productivo necesita respuestas inmediatas para evitar mayores impactos en la economía y en el abastecimiento nacional. “Cada día que pasa sin una provisión adecuada de diésel representa menos posibilidades de producir y recuperar lo invertido. La agricultura no puede detenerse porque de ella depende la alimentación de millones de bolivianos y también una parte importante de las exportaciones de oleaginosas que son fundamentales para el ingreso de divisas para el país”, afirma.

El dirigente explicó que el sector productivo requiere que las autoridades competentes y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) den certidumbre para continuar trabajando y garanticen un mecanismo de abastecimiento de combustible en las zonas productivas donde se concentra la actividad agrícola y con la entrega a medianos y grandes productores que retiran el producto de forma directa de la refinería de Palmasola

Asimismo, la organización productiva indica que están pendientes de la reunión solicitada al presidente de YPFB para conocer el plan de abastecimiento de diésel que tienen para garantizar la provisión para los agricultores que producen alimentos para el país, tanto para la campaña de invierno, así como la próxima campaña de verano que inicia a partir del mes de octubre.

Las exportaciones de soya y sus derivados generan para Bolivia ingresos superiores a los $us 1.000 millones, consolidándose como el segundo rubro de exportación.