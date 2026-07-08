PGE reformulado recorta Bs 20.000 millones y reduce el déficit fiscal al 9%

Economía
Redacción Central
Publicado el 08/07/2026 a las 8h38
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El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 reformulado reduce el déficit fiscal de Bs 61.000 millones a Bs 41.000 millones, lo que representa un recorte de Bs 20.000 millones y una disminución del déficit del 14% al 9%. La propuesta fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora aguarda su tratamiento en el Senado, según BTV.

La autoridad explicó que este ajuste fue posible gracias a una reducción del gasto corriente no esencial, la disminución de aportes de capital a empresas públicas por Bs 3.800 millones, además de recortes en compras estatales e inversión pública. Según indicó, estas medidas permitieron reducir significativamente el gasto sin afectar áreas prioritarias.

Espinoza destacó que, pese al ajuste presupuestario, el Gobierno mantendrá el fortalecimiento de sectores estratégicos. El presupuesto consolida la creación de 5.300 nuevos ítems, de los cuales 3.000 estarán destinados a educación y 2.300 a salud, además de garantizar recursos para programas sociales y servicios.

Asimismo, anunció que los gobiernos departamentales y municipales recibirán una inyección adicional de Bs 2.200 millones y que se implementará un programa de readecuación financiera para apoyar a las entidades subnacionales en el equilibrio de sus cuentas y la sostenibilidad.

El ministro afirmó que el PGE reformulado representa una de las mayores reducciones del gasto público de los últimos años y destacó que, por primera vez en dos décadas, el presupuesto fue debatido y aprobado por mayoría en la Asamblea Legislativa, en lugar de ser promulgado mediante decreto. El proyecto continuará su tratamiento en la Cámara de Senadores tras la conclusión del receso.

Regiones

El Gobierno presentó un PGE Reformulado 2026 para incrementar los recursos destinados a los gobiernos municipales, departamentales y universidades públicas. Esta medida busca fortalecer la capacidad de gestión de las entidades territoriales, mejorar la prestación de servicios y garantizar proyectos.

De acuerdo con el nuevo presupuesto, los gobiernos municipales recibirán Bs 1.620 millones adicionales, las gobernaciones Bs 574,6 millones y las universidades públicas más de Bs 410 millones. Estos montos permitirán ampliar la cobertura de servicios básicos, impulsar proyectos de infraestructura y fortalecer la educación superior en todo el país.

Complementariamente, el Ministerio de Economía implementará el Programa de Recuperación Financiera Territorial, que evaluará junto a cada entidad su situación fiscal, identificará las causas de los desequilibrios y propondrá planes de saneamiento. El propósito es garantizar sostenibilidad.

 

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