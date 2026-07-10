Petrobras participará en toda la cadena petrolera y reestructuración de YPFB

Economía
Redacción Central
Publicado el 10/07/2026 a las 8h54
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Autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energías y representantes de Petrobras instalarán el lunes 13 de julio mesas técnicas de diálogo para definir el retorno y la participación de la empresa estatal brasileña en la cadena de hidrocarburos de Bolivia, además de su apoyo en la reestructuración de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), informó ayer el ministro Marcelo Blanco.

El acercamiento se dan en un momento de crisis de carburantes del país y el plan es atraer a más inversión extranjera.

“El objetivo es que vuelvan a producir, a explotar aquí en Bolivia, y explorar, (…) tener una sociedad estratégica”, dijo el ministro Blanco al destacar que Bolivia tiene con Petrobras una relación especial que data de muchos años, debido a que es una empresa de una “nación hermana” con la cual se tienen vínculos cordiales.

En la industria del petróleo, se entiende por cadena de hidrocarburos a la exploración y extracción (Upstream), procesamiento (Midstream), y comercialización y distribución (Downstream).

Nueva etapa

Bolivia abre una nueva etapa en su restablecimiento de relaciones con Petrobras, presente en el país desde 1996, por lo que son 30 años de presencia ininterrumpida, aunque no muy activa desde la llamada “nacionalización de hidrocarburos” de mayo de 2006.

Desde esa fecha al presente, la sobreexplotación de los megacampos de gas natural, acompañada de la falta de inversión en exploración petrolera, llevó a Bolivia a sufrir hoy una inédita y grave crisis económica y energética.

Paz pondera logro

Luego de concretarse una reunión entre Petrobras y autoridades de Bolivia, el presidente Rodrigo Paz consideró que este acercamiento viabiliza el retorno de la relación estratégica, con el objetivo de que “vuelvan las inversiones” al país.

A través de sus redes sociales, el mandatario destacó las gestiones de la delegación de ministros que concretó, el miércoles, un encuentro para que en los próximos días se puedan establecer mesas técnicas de diálogo.

“Felicitamos este gran paso que marca la retoma de nuestra relación estratégica y abre Bolivia al mundo para que vuelvan las inversiones. Potenciar nuestros hidrocarburos es trabajar directamente por el bienestar y el beneficio de toda nuestra gente”, señaló Paz.

Según el ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, la próxima semana se instalarán mesas técnicas para analizar el reingreso de Petrobras a la cadena de hidrocarburos de Bolivia.

El objetivo del diálogo es que la empresa brasileña vuelva a producir hidrocarburos en Bolivia y sea considerada un socio estratégico.

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