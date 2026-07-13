Ministro Zamora denuncia despilfarro de Bs 500 millones en la sede de la Unasur de Cochabamba

Economía
Redacción Central
Publicado el 13/07/2026 a las 17h20
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Durante una inspección instruida por el presidente Rodrigo Paz, este lunes el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora denunció el despilfarro de Bs 500 millones en la sede del Parlamento de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), construida en San Benito, Cochabamba. Dijo que con ese monto económico pudo haber construido una carretera o un hospital de cuarto nivel, según un reporte de prensa.

“Nos encontramos con un nuevo elefante blanco, con un nuevo daño a los bolivianos, es una edificación hecha con fines ideológicos, donde se gastó más de 500 millones de bolivianos”, dijo el ministro Zamora sobre la obra que se usa. Llegaron junto al viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García y la asambleísta departamental Paola Zapata.

El viceministro García afirmó: “Ha existido una corrupción sistemática a través de la cual por motivos ideológicos se han despilfarrado recursos de todos los bolivianos. Este parlamento tenía un fundamento ideológico que ha ocasionado 500 millones de bolivianos de daño económico”.

Las instalaciones se encuentran en abandono, hay deterioro en el revoque interno y externo, vidrios rotos, la maleza invade los ambientes, no está el mobiliario completo. Hay señalética, pero no muebles, como el caso de la cafetería y biblioteca. “El daño ya está hecho, vamos a caer a los responsables, pero vamos a ver cómo esto entra al servicio de la población y de Cochabamba”, dijo el ministro Zamora.

“Esto es el pasado, el daño que hizo 20 años de ideología, donde los recursos que podrían haber ido para salud, carreteras, educación, servicios básicos, para que el boliviano tenga un bien vivir, han venido destinados para lujos ideológicos”, manifestó el titular de Obras Públicas.

Zamora dijo que se analizará qué uso darle a ese edificio. Y, bajo la línea del presidente Paz, seguirá inspeccionando “elefantes blancos” en el país para determinar el daño económico y evaluar cómo usarlos en beneficio de la ciudadanía.

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