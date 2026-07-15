El BCP elimina todas las restricciones para el retiro de dólares en cuentas personales

El BCP anunció que sus clientes -personas naturales - ya pueden retirar la totalidad del saldo en sus cuentas de ahorro en dólares – con saldo hasta el 30 de junio de 2026- sin límite de monto, sin cronogramas y sin restricciones, convirtiéndose en la primera entidad financiera del país en ofrecer libre disponibilidad de los recursos en moneda extranjera.

La medida, que beneficia por el momento solo a personas, representa un nuevo paso en la estrategia del banco para restablecer plenamente el acceso de los clientes a sus depósitos y fortalecer la confianza en el sistema financiero, en un contexto marcado por las restricciones de divisas que atravesó el país durante los últimos años.

"Nuestro compromiso ha sido siempre acompañar a nuestros clientes con soluciones concretas. Hoy damos un paso decisivo para que quienes confiaron sus ahorros al BCP puedan disponer de ellos cuando lo necesiten, sin condiciones ni limitaciones", dijo el Gerente General del BCP, Christian Hausherr.

La entidad aclaró que la disponibilidad es total, por lo que los clientes podrán retirar el monto que requieran de acuerdo con el saldo disponible en sus cuentas, sin necesidad de acogerse a cronogramas o mecanismos especiales.

Una estrategia sostenida

La decisión forma parte de una política que el BCP viene implementando desde hace varios meses para ampliar progresivamente las alternativas de acceso a dólares y ofrecer soluciones innovadoras a sus clientes.

Entre las principales medidas adoptadas destacan:

la devolución de depósitos en dólares de hasta USD 10.000, anticipándose a los cronogramas generales establecidos para el sistema financiero; el lanzamiento de la primera tarjeta prepago internacional en USDT del país, que permite realizar compras y pagos en el exterior utilizando un activo digital vinculado al dólar; la habilitación de remesas internacionales en USDT, reduciendo tiempos y ampliando las opciones para recibir recursos del exterior; el incremento de los límites para compras internacionales con tarjeta de débito; la puesta en marcha del corredor de remesas Perú–Bolivia a través de Yape, que permite enviar dinero desde Perú directamente a usuarios de Yape Bolivia.

"Cada una de las medidas adoptadas durante los últimos meses ha tenido un mismo objetivo: brindar mayor tranquilidad, más alternativas y un mejor servicio. La libre disponibilidad de los depósitos en dólares constituye un nuevo hito dentro de ese compromiso permanente con nuestros clientes", concluyó Hausherr.