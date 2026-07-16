Arranca la segunda fase de la devolución de depósitos en dólares en entidades financieras

En la segunda fase de devolución de depósitos en dólares se entregará al menos $us 48 millones en efectivo a personas naturales que mantienen sus ahorros en el sistema financiero, según el Banco Central de Bolivia (BCB).

En un comunicado, el ente emisor informó que, en cumplimiento del cronograma establecido para la devolución de depósitos en dólares en el sistema financiero, ayer miércoles se inició la segunda fase del proceso, a las personas que mantienen depósitos entre $us 1.001 y $us 3.000.

“Con esta medida se devolverá $us 48 millones en efectivo a personas naturales que mantienen depósitos en el sistema financiero. Las entidades financieras efectuarán la devolución conforme a los procedimientos operativos establecidos para este proceso”, se lee en ese escrito.

El BCB recordó que el cronograma en vigencia fue diseñado para garantizar una devolución ordenada, transparente y sostenible, preservando la estabilidad del sistema financiero y fortaleciendo las Reservas Internacionales.

Las siguientes etapas se desarrollarán de acuerdo con el calendario previamente difundido. El 14 de agosto de 2026 se devolverán depósitos entre $us 3.001 y $us 5.000; y así, sucesivamente, los montos serán mayores.

“El Banco Central de Bolivia considera que esta medida consolida la solidez de sus decisiones institucionales y favorece la confianza de la población”, subrayó.

Ahorristas

Tras la la primera fase del proceso de devolución de depósitos en dólares retenidos en el sistema financiero, el Ministerio de Economía informó que la mayoría de los ahorristas optó por mantener su dinero depositado, lo cual, según la cartera de Estado, refleja una creciente confianza en la estabilidad económica y en las medidas implementadas por el Gobierno.

La primera fase de la devolución de depósitos, que comprendía saldos de hasta 1.000 dólares, ya se ha cumplido desde el 15 de junio y este miércoles comenzó la segunda etapa dirigida a las personas que mantienen saldos de entre 1.001 y 3.000 dólares.

De acuerdo con el Ministerio, la primera etapa concluyó con resultados positivos y forma parte del plan de normalización financiera impulsado por el Gobierno para recuperar la confianza, fortalecer la estabilidad del sistema financiero y cumplir con los ahorristas bajo criterios de responsabilidad y sostenibilidad.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que en esta segunda fase se devolverán 48 millones de dólares.