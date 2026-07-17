Bolivia se acerca a un escenario crítico: importar gas costaría 10 veces más que el precio interno

Bolivia enfrenta un escenario cada vez más complejo en el sector de los hidrocarburos. Mientras la producción de gas natural cayó un 55% en los últimos once años, el Estado continúa subvencionando el 79% del precio del gas que consumen las termoeléctricas y las industrias.

Al mismo tiempo, el país mantiene algunos de los combustibles más baratos de Sudamérica gracias a un subsidio que depende de crecientes importaciones y de la disponibilidad de divisas.

Los datos fueron expuestos en un análisis de la Fundación Jubileo, que advierte que el modelo energético boliviano enfrenta desafíos estructurales derivados de la disminución de la producción, el agotamiento de los principales campos gasíferos y la necesidad de atraer nuevas inversiones para evitar un mayor deterioro del sector.

Según el estudio, el precio de referencia del gas natural para el mercado interno debería ser de 6,05 dólares por millón de unidades térmicas británicas (MMBTU), equivalente al Precio de Paridad de Exportación (PPE). Sin embargo, las termoeléctricas e industrias pagan apenas 1,3 dólares por MMBTU.

Precio

La diferencia, 4,8 dólares por MMBTU, representa una subvención estatal equivalente al 79% del precio de referencia. En otras palabras, los consumidores industriales cubren únicamente el 21% del valor económico del gas, mientras el resto es asumido por el Estado.

Jubileo sostiene que mientras Bolivia continúe exportando gas, el PPE debería servir como referencia para valorar el recurso, ya que refleja el ingreso que el país dejaría de percibir al destinar ese volumen al mercado interno.

Importación

El análisis advierte que el escenario cambiaría radicalmente si Bolivia deja de ser exportador y necesita importar gas natural para abastecer su demanda.

En ese caso, el país tendría que competir con mercados como Chile, Brasil e India para adquirir gas argentino o gas natural licuado (GNL), pagando precios internacionales considerablemente superiores a los actuales.

Como ejemplo, el informe cita el mercado internacional durante la semana del 6 al 10 de julio de 2026. Los futuros de GNL para Asia alcanzaron 16 dólares por MMBTU, el mercado del noroeste europeo registró 14,43 dólares, mientras que el mercado spot llegó a 18 dólares por MMBTU, valores muy por encima del precio vigente en Bolivia.