IBCE reprocha la acusación "sin fundamento" de autoridades chilenas tras descartarse droga en madera boliviana

Luego de que preliminarmente se descartara la presencia de sustancias controladas en la madera boliviana intervenida en puertos de Chile, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, lamentó la acusación "sin fundamento ni respaldo" de autoridades chilenas.

"Respaldamos al vocero presidencial (José Luis Gálvez) en su anuncio de posibles acciones legales para pedir resarcimiento y sanciones en Chile, porque no es nada más hacer una acusación sin fundamento, sin respaldo, sin análisis del laboratorio como ha ocurrido en este caso", manifestó Rodríguez.

En junio se reportó el hallazgo, en puertos chilenos, de un cargamento con 108 toneladas de presuntas sustancias controladas líquidas impregnadas en madera. Ese mismo mes se informó que Brasil investigaba una gigantesca carga con este material procedente de Bolivia, que presuntamente era utilizada para ocultar 50 toneladas de cocaína.

No obstante, la noche del jueves, Gálvez informó que, de manera preliminar, se descartó la presencia de sustancias controladas en la madera que fue intervenida en puertos de Chile y Brasil; sin embargo, la autoridad remarcó que el Gobierno nacional aguardará los datos oficiales sobre ambos casos.

De acuerdo con el gerente del IBCE, la retención, desde hace más de 40 días, de esta carga boliviana de exportación en los pasos fronterizos con Chile y Brasil afectó al sector forestal del país y conllevó serias dificultades desde el punto de vista económico, social y moral.

"Desde el punto de vista económico, la Cámara Forestal ha informado que las exportaciones en mayo y en junio han llegado a mínimos históricos, incluso por debajo de lo que fue afectada la exportación durante la pandemia", señaló.

Añadió que, en lo social, las dificultades se reflejan en que "están decenas de miles de empleos en juego" porque las empresas no pudieron exportar; y en lo moral está la imagen del país, la reputación de los productores y de los exportadores bolivianos.

"¿Quién resarce ese alto costo?", cuestionó.

"Aplaudimos la liberación de los camiones que estaban en las fronteras con Argentina, con Chile, con Brasil. Aplaudimos el anuncio del Fiscal Departamental de pedir a su homólogo en Arica el envío de muestras de madera para hacer contra pruebas", agregó Rodríguez.