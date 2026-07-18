El helado boliviano conquista Chile y alcanza un récord histórico de exportaciones

Las exportaciones de helado boliviano alcanzaron un récord histórico, cuyo principal mercado es Chile. En 2025, las ventas a este mercado fueron de $us 45.000, pero a mayo de este año llegaron a $us 48.900, reportó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

El IBCE informó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2025, Bolivia exportó este producto por más de $us 45.000, el mayor valor registrado hasta la fecha. Chile concentró prácticamente la totalidad de las compras, consolidándose como el principal destino.

El crecimiento continúa. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de helado de producción boliviana ya alcanzaron los $us 48.900, superando en apenas cinco meses todo lo vendido durante la gestión anterior.

El departamento de Cochabamba lidera este desempeño, concentrando casi toda la producción destinada al mercado chileno.

Si bien en años anteriores las ventas fueron esporádicas y en pequeñas cantidades hacia países como Perú, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Grecia y Chile, “la evolución de este crecimiento, muestra que el helado boliviano comienza a consolidar su presencia internacional”.

“¿Quién diría que un helado boliviano terminaría conquistando mercados fuera del país? Hoy esa idea ya es una realidad (…). Las buenas noticias también se construyen paso a paso”, subrayó el IBCE.

La institución destacó que “hoy los helados bolivianos empiezan a abrirse espacio fuera de nuestras fronteras y demuestran que, con calidad, innovación y perseverancia, incluso los productos más cotidianos pueden encontrar nuevas oportunidades para crecer”.