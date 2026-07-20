Empleo informal creció en Bolivia en 1% el primer semestre, según el INE

Economía
Gregory Beltrán
Publicado el 20/07/2026 a las 8h33
ESCUCHA LA NOTICIA

Gabriel vende camisas en la avenida Mariscal Santa Cruz, en la ciudad de La Paz. Explicó que un accidente le obligó a dejar su trabajo para dedicarse a la informalidad, pero no se siente conforme debido a que debe enfrentar una serie de problemas, además de soportar el intenso frío o las lluvias. En horas de la noche debe competir con una gran cantidad de personas, quienes tratan de eludir el control de los efectivos municipales para instalar sus puestos improvisados.

Un reciente reporte del Instituto de Estadística (INE) establece que hay un incremento de casi un punto porcentual de jóvenes y mujeres en este sector durante el primer trimestre. El Centro de Estudios Económicos Sociales (CEES) desarrolló una aplicación para establecer las características de la informalidad en Bolivia y presentó una radiografía de este sector. Aseguró que a escala nacional el sector informal alcanza “un preocupante 78,5%. Esto significa que casi ocho de cada 10 unidades económicas operan fuera de los marcos regulatorios, lo que limita la productividad y la capacidad de recaudación del Estado”, señala. Establece que, si bien la informalidad urbana se sitúa en un 71,7%, la situación en el área rural es “crítica” hasta alcanzar un 92,2 por ciento, esta “disparidad evidencia una desconexión en el acceso a empleos de calidad y protección social entre el campo y la ciudad”.

Lo preocupante es que la ocupación informal se encuentra en ascenso, es decir que la “tasa de ocupación informal total llega al 87,3 por ciento”. Pero más allá de estas cifras, “esto representa a millones de bolivianos sin seguro de salud, aportes jubilatorios ni estabilidad laboral, lo que configura una vulnerabilidad social latente ante cualquier crisis económica”.

El informe “Encuesta continua de empleo” que publica el INE establece que Bolivia registró una tasa de desocupación del 3,2% al primer trimestre, “nivel inferior al registrado en el mismo período de 2025 (3,8 %)”, lo que implica que se encontraría entre los más bajos de la región. En Chile, por ejemplo, en 2025 llegó al 8,7%, mientras en Perú estuvo por el 6,6%. Sin embargo, los registros del INE incorporan a las personas que salen a vender algunos dulces como trabajadores. Este sector hasta marzo llegó al 84,2%, “cifra superior a la registrada en el mismo período de la gestión 2025 (82,6 %)”, además, “tanto para mujeres y jóvenes, la ocupación informal es superior a la de los hombres, con 85,9 % y 93,2 %, respectivamente, en comparación con lo registrado en el primer trimestre de 2025 (85 % y 92,1 %)”.

La Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó un total de 4,817 millones de personas en el primer trimestre, que representa un incremento del 1,1% respecto a similar período de 2025. Además, la Tasa Global de Participación (TGP), se situó en 75,8% en el área urbana, lo que refleja “la disponibilidad de mano de obra para la producción de bienes y servicios”. En este indicador, la participación masculina alcanzó el 81,5 por ciento, que evidencia una mayor presencia en la fuerza laboral en comparación con las mujeres, que registraron un 70,5%. Por otro lado, la tasa de ocupación (TO), que representa el porcentaje de personas ocupadas respecto a la población en edad de trabajar, llegó a 73,3% hasta marzo en el área urbana del país. Los hombres registraron una TO de 79,4%, una diferencia de 11,7 puntos respecto a las mujeres.

Retos o desafíos

La informalidad reduce el acceso a derechos laborales, como pensiones para la jubilación o seguros, y limita la recaudación fiscal para políticas públicas del Estado.

Además, en regiones como el departamento de Potosí, con una fuerte vocación minera, la falta de infraestructura productiva perpetúa el ciclo de informalidad.

La población economicamente activa es la que se ve más afectada por la falta de opotunidades porque la informalidad no es solo económica, sino social.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Engaño, lágrimas y pobreza van detrás del reclutamiento para Rusia
2
Sismo de 5.1 en Junin deja 6 fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados
3
Vicepresidente: “Actualmente no hay ninguna relación con Rodrigo Paz”
4
Ministro Zamora instruye a la ABE el monitoreo satelital de incendios y focos de calor
5
Más de 20 empresas exigen el pago de Bs 30 millones por el tren metropolitano

Más en Economía

20/07/2026
Jubileo afirma: pobreza tiene rostro de mujer, joven y campesino
Al discurso de “Bolivia se nos muere”, que pronunció el cuatro veces presidente Víctor Paz Estenssoro en 1985, se suman cada año otras voces para reducir los...
Ver más
18/07/2026
Contribuyentes de Cochabamba destacan beneficios de la Ley de Alivio Tributario
La Ley de Alivio Tributario generó un impacto positivo en los contribuyentes que acudieron a la Gerencia Distrital de Cochabamba para conocer el estado de sus...
Ver más
La necesidad de recuperar la producción nacional de trigo, reducir la dependencia de las importaciones y consolidar políticas que fortalezcan la seguridad alimentaria del país marcó la versión 33 del...
Ver más
18/07/2026
Día Nacional del Trigo: plantean agenda para recuperar la producción nacional y fortalecer la seguridad alimentaria
Las exportaciones de helado boliviano alcanzaron un récord histórico, cuyo principal mercado es Chile. En 2025, las ventas a este mercado fueron de $us 45.000, pero a mayo de este año llegaron a $us...
Ver más
18/07/2026
El helado boliviano conquista Chile y alcanza un récord histórico de exportaciones
Luego de que preliminarmente se descartara la presencia de sustancias controladas en la madera boliviana intervenida en puertos de Chile, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE...
Ver más
17/07/2026
IBCE reprocha la acusación “sin fundamento” de autoridades chilenas tras descartarse droga en madera boliviana
Luego de que preliminarmente se descartara la presencia de sustancias controladas en la madera boliviana intervenida en puertos de Chile, el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE...
Ver más
17/07/2026
IBCE reprocha la acusación "sin fundamento" de autoridades chilenas tras descartarse droga en madera boliviana
En Portada
19/07/2026 Fútbol Int.
España derrota a Argentina y se corona campeón de la Copa del Mundo 2026
Dando cátedra, dominando todo el partido y sin dar reacción a Argentina, como no había pasado hasta ahora, España derrotó a la Albicleste por 1-0 y se consagró...
vista
19/07/2026 Fútbol Int.
El llanto de Messi tras perder la final del Mundial y la ovación que recibió de los hinchas argentinos
Lionel Messi se quebró en llanto al bajar del podio tras la derrota de la selección argentina ante España en la final del Mundial 2026, disputada en Nueva...
vista
19/07/2026 Fútbol Int.
La Roja emprende viaje a Madrid para festejar con su gente su segunda estrella
La selección de España, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a Argentina, regresará el por la noche a Madrid,...
vista
19/07/2026 Fútbol Int.
Scaloni rompe en llanto y deja abierta la posibilidad de marcharse de la Albiceleste
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, puso en duda su continuidad al mando de la Albiceleste tras perder 1-0 la final del Mundial 2026 este domingo...
vista
18/07/2026 Fútbol Int.
10 goles para la historia: La disciplina de Inglaterra vence al fútbol champagne de Francia
Inglaterra y Francia disputaron en el Estadio de Miami un partido de fútbol más parecido a un match de tenis, donde el balón iba y venía. Al final el resultado...
vista
19/07/2026 Cochabamba
Incendio afecta al Parque Tunari, en el sector de Liriuni
Un incendio forestal afecta nuevamente al Parque Nacional Tunari, en la zona se Liriuni, al norte del municipio de Quillacollo, según un reporte preliminar de...
vista
Actualidad
Gabriel vende camisas en la avenida Mariscal Santa Cruz, en la ciudad de La Paz. Explicó que un accidente le obligó a...
Ver más
20/07/2026 Economía
Empleo informal creció en Bolivia en 1% el primer semestre, según el INE
Al discurso de “Bolivia se nos muere”, que pronunció el cuatro veces presidente Víctor Paz Estenssoro en 1985, se suman...
Ver más
20/07/2026 Economía
Jubileo afirma: pobreza tiene rostro de mujer, joven y campesino
El Gobierno informó ayer domingo que el incendio forestal registrado en las comunidades de Quirusillas, Tucumillas y...
Ver más
20/07/2026 País
Contienen el incendio en el valle de Tarija y culpan a los chaqueos
Un absoluto silencio domina una de las salas del Museo Nacional de Arqueología (Munarq). Detrás de vitrinas y depósitos...
Ver más
20/07/2026 País
Las momias preincaicas escriben un nuevo capítulo de la historia
Deportes
El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, puso en duda su continuidad al mando de la Albiceleste tras perder 1-0...
Ver más
19/07/2026 Fútbol Int.
Scaloni rompe en llanto y deja abierta la posibilidad de marcharse de la Albiceleste
La selección de España, campeona del mundo por segunda vez en su historia tras ganar la final de este domingo a...
Ver más
19/07/2026 Fútbol Int.
La Roja emprende viaje a Madrid para festejar con su gente su segunda estrella
Lionel Messi se quebró en llanto al bajar del podio tras la derrota de la selección argentina ante España en la final...
Ver más
19/07/2026 Fútbol Int.
El llanto de Messi tras perder la final del Mundial y la ovación que recibió de los hinchas argentinos
Dando cátedra, dominando todo el partido y sin dar reacción a Argentina, como no había pasado hasta ahora, España...
Ver más
19/07/2026 Fútbol Int.
España derrota a Argentina y se corona campeón de la Copa del Mundo 2026
Doble Click
El episodio 140 del Podcast Los Tiempos cuenta con la presencia del profesor Koichi Fujii como invitado especial.
Ver más
19/07/2026 Vida
El profesor Koichi Fujii, en Podcast Los Tiempos
Tras el éxito de su concierto inaugural, NOVA Filarmónica presenta el segundo programa de la temporada 2026 con una...
Ver más
19/07/2026 Música
NOVA vuelve con la “Sinfonía de historias inolvidades"
Medio siglo después, recupero algunos textos fragmentarios que me permiten estas líneas para recordar uno de los...
Ver más
19/07/2026 Cine
“Cinemateca, 50 años, todo lo que era posible”
¿Qué sentido damos al mundo en el que hoy vivimos, a las fuerzas que determinan nuestra existencia?
Ver más
19/07/2026 Cultura
El espíritu de nuestra época