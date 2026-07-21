Paz proyecta un acuerdo con el FMI y anuncia “señales claras” de inversiones en Bolivia

El presidente de Estado, Rodrigo Paz Pereira, anunció que proyecta concretar un paquete de créditos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras asumir una serie de acuerdos. Asimismo, anticipó que su administración enviará “señales económicas claras” en los próximos días para garantizar la inversión, la producción y el crecimiento en Bolivia, según un reporte de prensa.

“La pregunta tiene respuesta, ¿no? Es como ya se han asumido los acuerdos”, respondió el mandatario a los periodistas, al ser consultado hasta cuándo se podrían concretar los acuerdos con el FMI, tras participar en un acto donde entregó vehículos nuevos para Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS S.A.).

La administración de Paz Pereira negocia un paquete de financiamiento externo de hasta 5.000 millones de dólares. El pilar central es un préstamo del FMI de entre $us 2.000 y 2.500 millones, cuyo objetivo es apalancar capital complementario de otras entidades multilaterales. Estas gestiones fueron iniciadas semanas atrás luego de reuniones de alto nivel en Washington con el FMI y el Banco Mundial (BM), que buscan implementar reformas económicas para superar la crisis financiera del país.

“El trabajo con la CAF, BID, Banco Mundial o, en tal caso, si se da con el Fondo Monetario Internacional, es para producir, es para ordenar de mejor manera la economía y producir. Al final todos queremos producir y queremos crecer”, manifestó el presidente.

Semanas atrás Paz Pereira aseguró que el financiamiento será destinado a organizaciones sociales, emprendedores, transportistas y proyectos de infraestructura.

“Creo que en los siguientes días vamos a dar buenas señales en la economía. Hemos tomado decisiones adecuadas unificando el dólar y generando un manejo diferente del Banco Central; ya no es la caja chica del Gobierno. (…) Estamos estabilizando la economía, en líneas generales, para dar las garantías de que queremos trabajar con todos de buena manera. Los bolivianos estamos con la disposición de producir y de crecer”, finalizó.