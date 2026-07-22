Bolivia ya es parte de ALAS, proyecto para consolidar un cielo único sudamericano

Bolivia se adhirió este miércoles al Acuerdo de Liberalización Aérea Sudamericana para el Desarrollo del Cielo Único Sudamericano (ALAS), un paso que fortalece la política plena de cielos abiertos impulsada por el presidente Rodrigo Paz y ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas, bajo la conducción del ministro Mauricio Zamora, para ampliar la conectividad internacional, atraer nuevas aerolíneas y consolidar al país como un actor estratégico de la integración aérea regional.

La adhesión se concretó mediante la suscripción del Memorando de Entendimiento ALAS, durante el Comité Ejecutivo CIX de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), realizado en República Dominicana. En la misma jornada, Uruguay también formalizó su adhesión al acuerdo. El memorando fue suscrito inicialmente el 14 de julio de 2026, en Asunción, por Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, y permanece abierto a la adhesión de otros Estados sudamericanos que compartan los objetivos de integración aérea regional.

Con la adhesión de Bolivia y Uruguay, el acuerdo fortalece la visión de construir un mercado único aerocomercial regional, orientado a consolidar el Cielo Único Sudamericano mediante una mayor liberalización del transporte aéreo, el incremento de la conectividad, la facilitación del comercio, el impulso al turismo y el fortalecimiento de la competitividad de la región.

El instrumento establece como objetivo avanzar progresivamente hacia la liberalización de los servicios aéreos entre los Estados participantes, promoviendo el otorgamiento recíproco de amplios derechos de tráfico aéreo, incluyendo las libertades del aire reconocidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), hasta la novena libertad, de acuerdo con los procesos internos y el marco jurídico de cada Estado.

Asimismo, contempla el trabajo conjunto para eliminar barreras regulatorias, operacionales y legales que limiten el desarrollo del transporte aéreo regional.

Líneas de trabajo

Entre sus principales líneas de acción se encuentran el reconocimiento mutuo de certificados, licencias y autorizaciones; la armonización regulatoria; la facilitación del transporte aéreo; la protección de los derechos de los pasajeros; el desarrollo sostenible; el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria y de navegación aérea; así como programas de capacitación y cooperación técnica entre los Estados participantes.

La adhesión de Bolivia reafirma el compromiso del país y de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) con la política plena de cielos abiertos promovida por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, orientada a ampliar la conectividad internacional, generar nuevas oportunidades para operadores aéreos, fortalecer la integración regional y convertir a Bolivia en un centro logístico y aerocomercial de Sudamérica.

Este avance se suma a las acciones que el Ministerio de Obras Públicas viene impulsando para modernizar el sistema aeronáutico nacional, mediante la suscripción de acuerdos bilaterales y multilaterales, la ampliación de derechos de tráfico aéreo, la atracción de nuevas aerolíneas y el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria, con el objetivo de favorecer la competencia, dinamizar el turismo y contribuir al desarrollo económico del país.