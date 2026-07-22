Espinoza asevera que crédito de $us 500 millones del BID irá a la Renta Dignidad

El ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, informó este miércoles que el préstamo de 500 millones de dólares financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estará destinado al pago de la Renta Dignidad y al Registro Social de Hogares, según un reporte de Unitel.

“El financiamiento está destinado exclusivamente al programa de protección social. Estos recursos solo van al complemento del bono de la Renta Dignidad para que se pueda alcanzar los 500 bolivianos”, informó la autoridad.

El ministro de Economía realizó estas declaraciones durante la sesión de la Cámara de Diputados, a la que fue convocado para explicar el destino del millonario préstamo.

Espinoza explicó que una parte de estos recursos será destinada al registro social de hogares, cuyo objetivo es identificar a los sectores más vulnerables y evitar hechos de corrupción, debido a que, según la autoridad, algunos bonos fueron asignados a “grupos inexistentes”.

“Parte del crédito, que son 12,5 millones de dólares, nos sirve para el registro social de hogares. El censo es una herramienta para evaluar, pero no permite identificar las vulnerabilidades ni reemplaza al registro de hogares (...) con este registro ya no habrá esos mecanismos de corrupción”, explicó.

Tras dos semanas de receso legislativo, la Cámara de Diputados reinstaló sus sesiones este miércoles. En la agenda figura el tratamiento de dos créditos externos que suman 540 millones de dólares, ambos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el orden del día.

“El Proyecto de Ley N° 450/2025-2026 aprueba formalmente el Contrato de Préstamo N° 6131/OC-BO, suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto total de $us 500.000.000. Su propósito es viabilizar el financiamiento del “Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I”, señala el documento.