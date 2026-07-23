ABC invertirá $us 40 millones en obras y vías dañadas por bloqueos

Economía
Evelyn Rojas
Publicado el 23/07/2026 a las 8h31
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) anunció una inversión superior a 40 millones de dólares para rehabilitar la red vial afectada por los recientes bloqueos y ejecutar nuevos proyectos de infraestructura en Cochabamba. Además, renovará las empresas encargadas de la conservación vial para intervenir los tramos críticos en el departamento.

El gerente regional de la ABC en Cochabamba, Alejandro Torrico, informó que la institución ya concluyó las tareas de limpieza, evaluación y cuantificación de los daños ocasionados por los bloqueos que superan los Bs 20 millones. Explicó que actualmente la entidad administra 14 contratos de conservación vial y que hasta fin de mes firmará los primeros cuatro nuevos contratos, para que nuevas empresas asuman el mantenimiento.

Inversión y proyectos

El funcionario explicó que Cochabamba recibirá una inversión superior a 40 millones de dólares proveniente de créditos aprobados por la Asamblea Legislativa, para ejecutar obras estratégicas de infraestructura vial.

Entre los proyectos se encuentra el distribuidor de Pacata, con una inversión cercana a 8 millones de dólares, actualmente en proceso de licitación, la segunda fase de la doble vía Villa Tunari-Puente Chimoré, con una inversión aproximada de Bs 50 millones y 23 millones de dólares para obras complementarias en los accesos al viaducto de Ivirgarzama, financiadas por el Programa de Resiliencia Climática.

El gerente de ABC también se refirió al puente Sacta, donde se realizan trabajos en una junta de dilatación. Aclaró que la estructura no presenta riesgos para la circulación vehicular y anunció que se ejecutará la reparación definitiva.

Torrico indicó que la ABC sostuvo reuniones con representantes del transporte libre y federado para identificar los puntos críticos que serán priorizados una vez que ingresen las nuevas empresas de conservación vial.

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