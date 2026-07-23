El barril de petróleo alcanzó $us 100 por la extensión de la guerra en Medio Oriente

El barril de petróleo Brent alcanzó este jueves los 100 dólares ante la extensión del conflicto en Oriente Medio al mar Rojo, tras la reivindicación de ataques contra petroleros sauditas por parte de los rebeldes hutíes de Yemen. Hacia las 13H05 GMT, el precio del Brent para entrega en septiembre subía un 6,05 %, hasta los 99,76 dólares, tras haber superado brevemente la barrera de los 100 dólares.

Los precios del crudo tocaron un máximo de casi dos meses, acumulando su quinta jornada consecutiva de incrementos. El alza se produjo después de que los hutíes anunciaron ataques contra dos petroleros saudíes, agravando las perturbaciones en el transporte marítimo de petróleo por el mar Rojo y el estrecho de Ormuz.

A las 13H10 GMT, los futuros del Brent subían 5,83 dólares, o un 6,2 %, hasta los 99,9 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) en Estados Unidos registraba un aumento de 4,41 dólares (5,08 %), alcanzando los 91,24 dólares, superando los 90 dólares por primera vez desde el 11 de junio.

Los hutíes de Yemen, financiados por el régimen de Irán, han abierto un nuevo frente al atacar buques que transportan petróleo saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb, tras anunciar que impondrían un bloqueo naval a los envíos de Arabia Saudita. Según el grupo, la milicia atacó dos petroleros saudíes en una operación militar y una agencia de noticias saudí confirmó que uno de los barcos se incendió tras el asalto en el mar Rojo.