Empresarios piden suspender por 180 días el incremento del gas natural

Economía
Redacción Central
Publicado el 23/07/2026 a las 11h27
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Representantes empresariales, industriales e institucionales plantearon la suspensión transitoria, durante 180 días, del incremento reflejado en la facturación del gas natural para las categorías industrial, comercial y productiva, mientras las autoridades desarrollan una evaluación técnica, económica, regulatoria e inflacionaria de la medida.

El pronunciamiento contó con la participación de Juan Pablo Demeure, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC); Israel Mérida, presidente de la Brigada Parlamentaria de Cochabamba; Carlos Quintela, presidente del Comité Cívico de Cochabamba; Ramiro García, primer vicepresidente de la Cámara De Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM); y Rafael Delgadillo, presidente de la Asociación de Empresarios e Industriales de Santivañez (AEIS).

Asimismo, estuvieron presentes representantes de Coboce Cerámica, Coboce Cemento, Faboce, Papelera Vinto, Incerpaz e Importadora Campero, empresas vinculadas a actividades productivas que utilizan gas natural dentro de sus procesos industriales y operativos.

El sector explicó que las tarifas aplicadas a las categorías industrial y comercial se encuentran expresadas en dólares. La utilización de un tipo de cambio de Bs 11, en reemplazo de la equivalencia anterior de Bs 6,96, genera una variación de 58,05% en el monto facturado en bolivianos, aun cuando la tarifa nominal expresada en dólares conserve su valor.

En la categoría comercial, la tarifa de USD 5,170 por millar de pies cúbicos pasa de Bs 35,98 a aproximadamente Bs 56,87 por MPC. Para el sector industrial, de acuerdo con el segmento de consumo, las tarifas evolucionan desde un rango de Bs 12,99–17,51 por MPC hasta valores comprendidos entre Bs 20,53 y Bs 27,68 por MPC.

El análisis empresarial establece que, cuando el gas natural representa el 10% de la estructura de costos de una empresa, la modificación tarifaria genera un aumento directo aproximado de 5,81% en el costo total de producción. Cuando la participación del energético alcanza el 30%, el efecto directo asciende a 17,41%.

A este impacto se incorporan los efectos acumulativos sobre transporte, insumos, mantenimiento, logística y servicios relacionados, debido a la presencia transversal del gas natural dentro de las cadenas de producción y comercialización.

El energético constituye un insumo estratégico para las industrias de alimentos y bebidas, cemento, cerámica, vidrio, ladrillos, metalurgia, papelería, textiles, minerales no metálicos, gastronomía y otras actividades que transforman materias primas, abastecen al mercado nacional y sostienen fuentes de empleo formal.

El pronunciamiento señala que la extensión del incremento a las categorías comercial e industrial convertiría el ajuste cambiario en una presión general sobre el aparato productivo, con una transferencia progresiva hacia los precios de bienes y servicios.

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