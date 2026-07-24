Ministro Zamora posesiona en una aeronave al nuevo gerente de BoA, Estanislao Finfera

El Gobierno nacional eligió a Estanislao Luis Finfera Brun como nuevo gerente general de Boliviana de Aviación (BoA), tras concluir el proceso de evaluación de postulantes que participaron en una convocatoria pública a la que se presentaron decenas de profesionales, según un reporte del Ministerio de Obras.

La convocatoria fue una decisión del presidente Rodrigo Paz e implementada por el Ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, con el objetivo de que la principal empresa aérea del país sea liderada por un profesional elegido por mérito, experiencia y capacidad técnica. Luego de la revisión de las hojas de vida y de las entrevistas a los postulantes, Finfera fue seleccionado por su amplia trayectoria, experiencia en gestión y conocimiento de la aviación comercial.

El nuevo gerente general de BoA cuenta con más de 40 años de experiencia en la aviación civil y militar y acumula 18.301 horas de vuelo, de las cuales 13.538 corresponden a horas como piloto al mando. Es piloto comandante e instructor senior certificado en Boeing 767/300 y Boeing 737, además de haber comandado aeronaves Boeing 727, C-130 Hércules, Fokker F-27, Electra L-188, Convair CV-580 e IAI Arava, entre otras.

A lo largo de su carrera se desempeñó como gerente de Operaciones y Comandante Instructor de BoA, fue comandante en AeroSur y comandante e instructor en Lloyd Aéreo Boliviano. También desarrolló una destacada carrera en la Fuerza Aérea Boliviana, donde fue Comandante de Escuadrón de Vuelo.

Asimismo, ejerció como director de Seguridad Operacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), liderando programas de seguridad operacional, auditorías, certificaciones y cumplimiento de estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).Entre sus principales

reconocimientos figura la felicitación oficial otorgada por el Comando General de la Fuerza Aérea Boliviana por la pericia demostrada durante el aterrizaje de emergencia de un avión Hércules C-130, acción que permitió salvar la vida de pasajeros y tripulación. También recibió las condecoraciones al Mérito Aeronáutico “Oficial de la Orden” y “Caballero de la Orden”, fue seleccionado durante seis años para participar en misiones internacionales NAS/DEA y ha formado a más de 20 tripulaciones en la aviación militar y comercial.

Con esta designación, el Gobierno reafirma su compromiso de fortalecer BoA con profesionales de alta capacidad técnica.